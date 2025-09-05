Volvió a violar la veda: Javier Milei publicó una fake news sobre su semivacío cierre de campaña

Se trata de una imagen tomada por el helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participó del operativo de seguridad que se montó especialmente para el acto.

Se puede apreciar en la parte superior a la izquierda que se trata de la misma imagen ya que allí figura la hora exacta en que fue tomada.

"Milei subió una foto de su acto TOTALMENTE EDITADA para que parezca que fue mas gente JAJAJJAJAJJAJ ES LO MAS PATÉTICO QUE VI EN MI VIDA", comentó, lapidario, el usuario @TugoNews, uno de los tantos que comparó ambas imágenes y desnudó la pobre estrategia presidencial para mostrar músculo electoral a días de un comicio que se anticipa como un primer plebiscito de la gestión libertaria.

image