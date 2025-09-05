Volvió a violar la veda: Javier Milei publicó una fake news sobre su semivacío cierre de campaña
Con una foto retocada, el presidente intentó cambiar la imagen de su más que magra convocatoria al acto de cierre de campaña que encabezó en Moreno.
Cada vez más el gobierno de Javier Milei se enfrasca en una insólita pelea con la realidad. Mientras el plan económico naufraga y Milei se auto candidatea junto a su ministro Luis Caputo al Nobel de Economía, el mandatario libertario logra ver miles militantes allí donde solo hay espacio vacío y se empeña en que el resto lo vea también.
Mientras una de sus más estrechas colaboradoras defiende convencida el terraplanismo, Milei se volcó hoy a sus cuentas en las redes sociales para intentar instalar que el más que magro acto de cierre de campaña que encabezó en Moreno de cara a las elecciones del próximo domingo, fue en realidad un maremágnum de fervorosos militantes que lo vivaron sin cesar.
Nada más alejado de ello. Por eso recurrió a una foto intervenida en la que inventaron, por medio de algún programa estilo Photoshop, gente allí donde había cesped.
La fake news, difundida por el mandatario libertario incluso en período de veda electoral, tuvo sin embargo poca vida útil. Rápidamente comenzaron a circular en las redes montajes que mostraban la foto original y la retocada para dar cuenta del engaño presidencial.
Se trata de una imagen tomada por el helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participó del operativo de seguridad que se montó especialmente para el acto.
Se puede apreciar en la parte superior a la izquierda que se trata de la misma imagen ya que allí figura la hora exacta en que fue tomada.
"Milei subió una foto de su acto TOTALMENTE EDITADA para que parezca que fue mas gente JAJAJJAJAJJAJ ES LO MAS PATÉTICO QUE VI EN MI VIDA", comentó, lapidario, el usuario @TugoNews, uno de los tantos que comparó ambas imágenes y desnudó la pobre estrategia presidencial para mostrar músculo electoral a días de un comicio que se anticipa como un primer plebiscito de la gestión libertaria.
