Elecciones en Provincia: dónde votarán los principales candidatos de Fuerza Patria
Se espera que luego de emitir su voto los candidatos de Fuerza Patria acudan al bunker en el Hotel Grand Brizo de La Plata, donde los recibirá Axel Kicillof.
Aunque no compite en las elecciones legislativas de este domingo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cumplirá el rol de anfitrión en el bunker en el Hotel Grand Brizo de La Plata, donde se espera que se reúna con los candidatos de la recién constituida Fuerza Patria.
De hecho, en un intento por estructurar la jornada electoral Fuerza Patria tiene hasta algunos horarios posibles en los que sus caras principales aparecerán por las urnas.
- Axel Kicillof: el gobernador bonaerense votará a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, ubicada en calle 4 n° 962, esquina 51.
Luego brindará una conferencia de prensa en el Teatro Metro, situado en calle 4 entre 51 y 53, en las inmediaciones del establecimiento escolar.
- Gabriel Katopodis: el candidato a senador por la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires emitirá su voto a las 9 de la mañana en el Instituto Politécnico San Martín, en la Calle 52, Belgrano, n° 3720 entre Calle 89-Campos y Calle 91, en el partido de San Martín.
- Diego Nanni: el candidato que encabeza la lista de diputados por la Segunda Sección votará en la Escuela EP N°20/ES N°3 del partido de Exaltación de la Cruz.
- Verónica Magario: la candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral votará a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, en General Ocampo n° 3052, partido de La Matanza.
La actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires podría dejar su cargo actual y volver así a la representación directa del partido de La Matanza, cuyo Municipio gobernó entre 2015 y 2019.
- Diego Videla: es el candidato a senador de Fuerza Patria por la Cuarta Sección de la provincia de Buenos Aires, y por eso votará en la Escuela ES N°5, Funes Dean 680, en la localidad de Pehuajó.
- Fernanda Raverta: la otrora titular de la ANSES y actual candidata que encabeza la boleta de senadores de Fuerza Patria por la Quinta Sección bonaerense emitirá su voto en el Jardín de Infantes N° 905 de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
- Alejandro Dichiara: el primero en la lista de diputados de la Sexta Sección votará en la Escuela EP N°1 de Monte Hermoso.
- María Inés Laurini: la candidata a senadora por la Séptima Sección electoral bonaerense emitirá su sufragio en el Colegio San Cayetano de la localidad de Azul.
- Ariel Archanco: primer candidato a diputado por la Octava Sección votará en la Escuela Mater Dei EPJES de La Plata, así que será el que estará más cerca del búnker de Fuerza Patria.
