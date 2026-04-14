Elisa Carrió opinó sobre el escándalo de Manuel Adorni: "Es una película de Almodóvar"

En ese contexto, lanzó una de las preguntas más resonantes: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”. La frase sintetizó su cuestionamiento a los privilegios y decisiones que, a su entender, evidencian prácticas alejadas de la realidad cotidiana.

manuel adorni punta del este

Más allá del caso puntual, Carrió también se refirió al escenario político futuro y consideró que Javier Milei no logrará la reelección en 2027. Sostuvo que existe un desgaste en la sociedad tras experiencias previas y que podría surgir una alternativa por fuera de los polos tradicionales. “Puede ganar una alternativa”, afirmó, al tiempo que analizó que las polarizaciones comienzan a debilitarse.

Finalmente, al hablar del contexto internacional, mencionó al papa León XIV y destacó su estilo: “Este Papa me gusta porque es callado, habla cuando tiene que hablar. Lo eligió bien Bergoglio”. De esta manera, combinó críticas locales con reflexiones globales, en una intervención que volvió a mostrar su estilo directo y provocador.