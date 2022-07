El contradictorio pedido de Carrió al campo: "Hagan patria, guarden su dinero"

Hoy a su llegada a La Rural la ex diputada nacional le pidió a los agropecuarios que: “Hagan patria, cuiden su dinero”.

carrio productores

Sin embargo, sus declaraciones se contradicen con lo que decía en 2018 referente al campo. En ese momento, la ex cofundadora de Cambiemos, respaldó la decisión del gobierno de recurrir al Fondo Monetario Internacional y cuestionó a los productores rurales, a los que llamó a que "hagan patria" y liquiden la producción de soja para que ingresen dólares.

El gobierno de Macvri aumento la divisa norteamericana en el 2018 sumado a la polémica generada luego de entablar negociaciones para acceder a un acuerdo stand by con el organismo internacional. En ese sentido, la legisladora le exigió a los productores agropecuarios que no especulen más con la cosecha. "No retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen dólares".

En declaraciones televisivas, Carrió recordó el respaldo que le brindó a ese sector durante el gobierno anterior. "Nosotros dimos la vida, la Coalición con todo por el campo. ¡Liquiden la soja!, ¡liquiden la soja!". El reclamo también llegó a través de sus redes sociales.

Embed Nosotros acompañamos al campo en los momentos dificiles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó... ahora les digo a ellos: No retengan la soja, empiezen a liquidar para que ingresen divisas. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 11, 2018