Explota Juntos por el Cambio: Carrió amenaza con romper

La tensión dentro de Juntos por el Cambio (JxC), no para y en medio de las tensiones, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió , aseguró que “si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos”. A mí lo que me importa es saber cuántos somos realmente los que queremos cambiar en serio en la Argentina. No se trata de ganar o perder, quiero saber cuántos somos”, sostuvo la dirigente.