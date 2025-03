Emmanuel Macron habló con Javier Milei y manifestó su apoyo "al pueblo argentino"

Francia es uno de los países con más peso dentro del Fondo, detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania y a la par del Reino Unido.

Minutos después, Milei respondió el tuit: "Valoramos profundamente su apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo argentino. Seguiremos trabajando juntos, como verdaderos amigos, para enfrentar los desafíos y construir oportunidades compartidas en sectores clave para el futuro".

Embed Gracias, presidente @EmmanuelMacron. Valoramos profundamente su apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo argentino.

Seguiremos trabajando juntos, como verdaderos amigos, para enfrentar los desafíos y construir oportunidades compartidas en sectores clave para el futuro. — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, también agradeció el mensaje del mandatario francés. “Gracias Presidente”, escribió en su cuenta de X, al citar el comunicado de Macron.

El apoyo de Macron llega en una semana clave para el Gobierno en términos financieros. Este martes se espera una reunión informal entre el staff técnico y los directores para analizar el nuevo programa, según informó la agencia Bloomberg.

Argentina podría recibir hasta US$ 20.000 millones para pagar vencimientos y contar con fondos frescos. De ese total, US$ 12.000 millones serían para refinanciar los vencimientos de capital hasta el 2029 y US$ 8.000 millones para fortalecer reservas, aunque se desconoce el monto para intervenir en el mercado de cambios.

Además, se espera un esquema de bandas cambiarias o flotación administrada, la liquidación de un 10% de las exportaciones en el CCL (en lugar del 20% actual) y la apertura gradual del cepo.

El mandatario argentino mantiene un buen vínculo con su par de Francia desde que asumió en la Casa Rosada.

La última visita de Macrón a la Argentina

El presidente de Francia visitó Argentina en noviembre, en la previa de su viaje a Brasil para participar del G20. En aquella ocasión, ambos mandatarios se reunieron en Casa Rosada y compartieron una cena en la Quinta de Olivos.

En dicha oportunidad, Macron afirmó: "Vamos a fortalecer la cooperación entre Argentina y Francia, especialmente en economía, defensa e innovación". Una vez finalizado el encuentro, salieron al balcón de Balcarce 50 para saludar a personas que se encontraban aguardando en la Plaza de Mayo.