En C5N revelaron quién es Roxy Leone, la cantante de cumbia que dice ser la novia de Javier Milei
"Lo de Fátima es prensa", dijo la cumbiera que afirma estar en pareja con el Presidente. ¿No hay segunda vuelta con la imitadora?
Un giro inesperado sacude la vida sentimental del mandatario, ya que mientras los focos apuntaban al Teatro Roxy y a un posible renacer del amor entre Javier Milei y Fátima Florez, apareció una tercera en discordia: la cantante de cumbia Roxy Leone, quien dice ser la pareja del Presidente y de quien revelaron detalles en C5N.
En el programa conducido por Diego Brancatelli presentaron un informe sobre "las rubias de Milei", desde Lilia Lemoine, pasando por Giorgia Meloni, y llegando hasta la cumbiera. "Le gustan rubias, voluptuosas, artistas y que cantan", analizó el periodista.
La información trascendió este mismo jueves en medios de espectáculos. Nancy Duré, en Puro Show, habló con la protagonista, quien admitió el vínculo pero pidió cautela ante la exposición.
“Es una situación complicada, para mí es difícil lidiar con la presión mediática”, habría confesado la cantante, quien además defendió al Presidente asegurando que "la mayoría de las cosas que dicen de él son mentira".
Según contó la periodista tras charlar con Duré, se trata de un vínculo preexistente. La relación no sería nueva, sino que vendría gestándose desde hace varios meses bajo un estricto bajo perfil.
Leone es una de las cuentas que el mandatario sigue activamente en Instagram, un detalle que ya había despertado sospechas entre los seguidores.
"Lo de Fátima es prensa", le dijo Roxy a la periodista. “Él aclaró que con Fátima solo son amigos y que todo lo demás lo inventan; tienen una bonita amistad y nada más”, leyó Duré citando a la supuesta nueva pareja del mandatario.
De confirmarse esta versión, la participación especial de Milei cantando junto a Florez esta noche cobraría un sentido estrictamente artístico, dejando de lado las especulaciones sobre una "segunda vuelta" sentimental. Por ahora, desde el entorno presidencial mantienen el silencio habitual sobre la vida privada del jefe de Estado.
"Hasta que no lo confirme Adorni...", sostuvo el panelista Mauro Federico en C5N, poniendo un manto de dudas sobre esta nueva versión.
