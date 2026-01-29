El Gobierno sacaría por decreto la Ley de Emergencia Ígnea que piden los gobernadores de la Patagonia

Aunque hubo focos de incendio en el territorio de la cordillera de los Andes durante la última parte de 2025, los incendios forestales que arrasaron más de 140.000 hectáreas de La Pampa y que provocaron la evacuación de decenas de familias en el sur del país empezaron en los primeros días de 2026.

El presupuesto 2026 se aprobó durante las sesiones extraordinarias celebradas en diciembre pasado en el Congreso con el espíritu de la motosierra muy presente en cuestiones de gastos de infraestructura y financiamiento estatal para el manejo de crisis.