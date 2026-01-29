El Gobierno sacaría por decreto la Ley de Emergencia Ígnea que piden los gobernadores de la Patagonia
Tras la resolución del Ministerio de Seguridad para el envío de fondos a Bomberos Voluntarios, el Ejecutivo podría arbitrar la nueva norma sin el Congreso.
En un uso apropiado de los términos "necesidad y urgencia", el Poder Ejecutivo podría emitir en los próximos días un decreto para crear la Ley de Emergencia Ígnia que reclamaron esta semana los gobernadores de la Patagonia y La Pampa.
La mesa política de Javier Milei se reunió este jueves en Casa Rosada para debatir si convenía sacar la ley por decreto de necesidad y urgencia dada la cantidad de hectáreas arrasadas por incendios forestales en las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro.
Según informó el sitio Ámbito, la postura que habría prevalecido en la reunión habría sido la de emitir un DNU del Ejecutivo para reacomodar las partidas del Presupuesto 2026 -el primero del mandato de Javier Milei- con la intención de financiar los mecanismos, equipos y organismos necesarios para contener la crisis.
Reclamos de gobernadores por los incendios
Como primera medida, el Ministerio de Seguridad emitió este jueves una resolución por la cual se destinarán más de $ 129.000 millones a las asociaciones y federaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.
La medida resulta una respuesta no sólo a los gobernadores de la Patagonia sino también al planteo de la provincia de Córdoba, donde Martín Llaryora se sumó al pedido y hasta propuso "avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales".
Aunque hubo focos de incendio en el territorio de la cordillera de los Andes durante la última parte de 2025, los incendios forestales que arrasaron más de 140.000 hectáreas de La Pampa y que provocaron la evacuación de decenas de familias en el sur del país empezaron en los primeros días de 2026.
El presupuesto 2026 se aprobó durante las sesiones extraordinarias celebradas en diciembre pasado en el Congreso con el espíritu de la motosierra muy presente en cuestiones de gastos de infraestructura y financiamiento estatal para el manejo de crisis.
