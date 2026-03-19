En cuánto está valuada la casa de lujo que Manuel Adorni tendría en un country Premium

De acuerdo con Pagano, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”.

manuel adorni y javier milei

En la última declaración jurada de Adorni, correspondiente a 2024, figuran solo dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de un departamento en La Plata.

La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni destaca que los ingresos públicos del Jefe de Gabinete resultan “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en 10 mil dólares y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de 5 mil dólares— y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar y que ya son motivo de investigación, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación en 48.720 dólares durante dos años de función pública”.