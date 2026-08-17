A qué hora llega el diluvio con tormentas, ráfagas y granizo: el alarmante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un parte de advertencia por tormentas persistentes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Las condiciones de inestabilidad climática continúan marcando el pulso en el Litoral argentino, con la llegada de un diluvio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia de alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a distintos sectores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, exigiendo atención especial en el desarrollo de la jornada.
De acuerdo con los reportes técnicos del organismo oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, con momentos de fuerte actividad, pronosticándose los mayores picos de severidad y concentración de agua durante el transcurso de la mañana y la tarde.
El informe rige para todo el oeste de la provincia de Santa Fe; centro y sur de Corrientes; y casi todo el territorio de Entre Ríos.
El detalle del informe por diluvio y tormentas fuertes: acumulados de hasta 80 mm y riesgos asociados
El parte oficial advierte que los fenómenos meteorológicos estarán acompañados por factores de riesgo característicos de este tipo de eventos severos:
-
Abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.
Ráfagas de viento intensas.
Actividad eléctrica frecuente y de alta intensidad.
Caída de granizo de forma localizada.
Asimismo, el SMN estimó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 60 y los 80 milímetros, advirtiendo que estas marcas podrán ser superadas de manera puntual, con especial énfasis en las zonas correspondientes al este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
Ante este escenario, las autoridades locales y los organismos de protección civil recomiendan extremar las medidas de precaución al transitar, evitar zonas anegadas y asegurar elementos que puedan verse afectados por las ráfagas de viento, siguiendo de cerca las actualizaciones de los alertas a lo largo del día.
El detalle de las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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