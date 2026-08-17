A qué hora llega el diluvio con tormentas, ráfagas y granizo: el alarmante informe del SMN

Ante este escenario, las autoridades locales y los organismos de protección civil recomiendan extremar las medidas de precaución al transitar, evitar zonas anegadas y asegurar elementos que puedan verse afectados por las ráfagas de viento, siguiendo de cerca las actualizaciones de los alertas a lo largo del día.

El detalle de las recomendaciones del SMN: