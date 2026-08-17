Tragedia en Villa Lugano: un policía de la Ciudad se quitó la vida tras un dramático operativo

Uno de los principales objetivos fue contener al oficial y lograr que depusiera su actitud sin que hubiera más personas heridas. Por ese motivo intervino un negociador, que intentó establecer comunicación con él durante el despliegue. A medida que avanzaba el operativo, la tensión aumentó. El hombre continuaba armado y desplazándose por las calles, mientras los efectivos mantenían el perímetro de seguridad.

Intervino un equipo K9 antes del desenlace

En determinado momento también intervino una división K9, que utilizó un perro de servicio con el objetivo de reducirlo. La maniobra, sin embargo, no consiguió detener al oficial. De acuerdo con el informe incorporado a la causa, el hombre disparó contra el animal durante el procedimiento. Poco después se produjo el desenlace fatal: el policía murió a causa de un disparo efectuado con su propia arma reglamentaria.

Personal del SAME que llegó al lugar constató posteriormente el fallecimiento. La escena quedó bajo custodia policial para permitir el trabajo de los peritos y la recolección de elementos que puedan ayudar a reconstruir los últimos minutos del episodio. La investigación buscará establecer con precisión la secuencia de los disparos, las circunstancias previas y la intervención de cada uno de los efectivos que participaron del operativo.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, que dispuso distintas medidas para determinar qué sucedió durante la madrugada en Villa Lugano. Por el momento, la causa deberá reconstruir paso a paso el desplazamiento del oficial, los disparos registrados durante el operativo, el intento de negociación y la intervención del equipo especializado.