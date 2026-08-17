Tragedia en Villa Lugano: un policía de la Ciudad se quitó la vida tras un dramático operativo
El oficial, de 28 años, protagonizó un episodio con su arma reglamentaria durante la madrugada. Intervino un negociador y también un equipo K9.
Una madrugada de extrema tensión terminó con la muerte de un oficial de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano. El efectivo, de 28 años, protagonizó un dramático episodio en la vía pública durante las primeras horas del domingo y murió luego de un operativo en el que participaron policías, personal especializado en negociación y un equipo K9.
El hecho comenzó alrededor de las 4:30, cuando los efectivos fueron alertados por la presencia de un hombre armado que se encontraba atravesando un momento de fuerte alteración emocional. De acuerdo con la información incorporada al parte policial, el protagonista era un integrante de la propia fuerza y se encontraba vestido de civil.
La situación generó rápidamente un amplio despliegue en la zona de avenida Argentina y sus alrededores. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad para evitar que vecinos, automovilistas y otras personas quedaran expuestos mientras intentaban controlar la situación.
Villa Lugano: el episodio comenzó tras una discusión con su expareja
Según consta en el informe policial, una mujer que manifestó haber sido pareja del oficial declaró que durante ese día habían mantenido una discusión relacionada con la finalización de la relación. Ese antecedente quedó incorporado a la investigación y deberá ser analizado por la Justicia para reconstruir qué ocurrió antes del operativo. En ese contexto, el joven habría acudido al lugar armado con su pistola reglamentaria.
Cuando arribaron los efectivos, comenzó a desplazarse por las calles de la zona mientras realizaba varias detonaciones. La situación se volvió todavía más peligrosa debido a que, según el parte, el hombre habría apuntado también contra policías, viviendas y vehículos que circulaban por el sector. Frente a ese escenario, los responsables del operativo buscaron evitar una confrontación directa y recurrieron a personal especializado para intentar persuadirlo.
Uno de los principales objetivos fue contener al oficial y lograr que depusiera su actitud sin que hubiera más personas heridas. Por ese motivo intervino un negociador, que intentó establecer comunicación con él durante el despliegue. A medida que avanzaba el operativo, la tensión aumentó. El hombre continuaba armado y desplazándose por las calles, mientras los efectivos mantenían el perímetro de seguridad.
Intervino un equipo K9 antes del desenlace
En determinado momento también intervino una división K9, que utilizó un perro de servicio con el objetivo de reducirlo. La maniobra, sin embargo, no consiguió detener al oficial. De acuerdo con el informe incorporado a la causa, el hombre disparó contra el animal durante el procedimiento. Poco después se produjo el desenlace fatal: el policía murió a causa de un disparo efectuado con su propia arma reglamentaria.
Personal del SAME que llegó al lugar constató posteriormente el fallecimiento. La escena quedó bajo custodia policial para permitir el trabajo de los peritos y la recolección de elementos que puedan ayudar a reconstruir los últimos minutos del episodio. La investigación buscará establecer con precisión la secuencia de los disparos, las circunstancias previas y la intervención de cada uno de los efectivos que participaron del operativo.
El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, que dispuso distintas medidas para determinar qué sucedió durante la madrugada en Villa Lugano. Por el momento, la causa deberá reconstruir paso a paso el desplazamiento del oficial, los disparos registrados durante el operativo, el intento de negociación y la intervención del equipo especializado.
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