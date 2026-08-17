Fernando Espinoza en Ramallo: "Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores del pasado"
Ante más de 4 mil militantes en el multitudinario plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el intendente de La Matanza llamó a construir un gran frente amplio que contenga a los desencantados con Milei y ratificó su respaldo a Axel Kicillof.
En el marco del despliegue territorial que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) lleva adelante en territorio bonaerense, la ciudad de Ramallo fue escenario de un masivo Plenario de la Segunda Sección Electoral. El encuentro congregó a más de 4 mil militantes, referentes sociales y vecinos en el Paseo del Puerto Dr. Arturo Jauretche, consolidando la construcción política que lidera el gobernador Axel Kicillof.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien celebró la histórica convocatoria y destacó la necesidad de escuchar las demandas de la ciudadanía.
“Estamos interpretando lo que el pueblo quiere. Vinimos a escuchar, a pensar juntos, a aprender. Vi desde las entrañas de la región noroeste bonaerense —que comprende ciudades como Zárate, San Nicolás, San Pedro, Salto, Exaltación de la Cruz y Ramallo— que tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores que cometimos en el pasado”, expresó el jefe comunal ante una multitud.
Protagonismo de las bases y llamado a una gran amplitud opositora
Durante su discurso, Espinoza reivindicó el rol histórico de los trabajadores como columna vertebral del movimiento y ponderó el trabajo territorial de las mujeres y los juventudes. "Nadie como una madre sabe interpretar el dolor de una familia. Hoy más que nunca las compañeras y los jóvenes están tomando protagonismo en cada barrio", remarcó.
En una señal hacia la estrategia electoral de cara al futuro, el presidente de la FAM llamó a trascender las fronteras partidarias tradicionales y tejer alianzas con los sectores golpeados por el actual escenario socioeconómico.
"Vamos a generar un gran frente amplio electoral con el peronismo como columna vertebral, pero también tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas y que se desencantaron con Milei, a los pequeños productores de las economías regionales, a los comerciantes independientes y a los empresarios", indicó Espinoza.
Para cerrar, el dirigiente envió un mensaje de unidad. "Salgamos a la calle, salgamos a los barrios con la fuerza que nos da este Plenario. Mucha fuerza, mucha actitud. Vamos a cambiar la Argentina, es unidos y es con Axel Presidente", concluyó.
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