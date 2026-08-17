Fernando Espinoza en Ramallo: "Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores del pasado"

"Vamos a generar un gran frente amplio electoral con el peronismo como columna vertebral, pero también tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas y que se desencantaron con Milei, a los pequeños productores de las economías regionales, a los comerciantes independientes y a los empresarios", indicó Espinoza.

Para cerrar, el dirigiente envió un mensaje de unidad. "Salgamos a la calle, salgamos a los barrios con la fuerza que nos da este Plenario. Mucha fuerza, mucha actitud. Vamos a cambiar la Argentina, es unidos y es con Axel Presidente", concluyó.