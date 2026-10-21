El Gobierno respeta la Ley 3342 que activa un feriado por Néstor Kirchner: cómo queda el descanso
Un nuevo feriado provincial llega la próxima semana, que alcanza a la actividad pública y privada en todo el distrito.
El próximo martes 27 de octubre se conmemorará un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien murió en 2010 en la ciudad de El Calafate. Por este motivo, la provincia de Santa Cruz tendrá un feriado provincial permanente que afectará la actividad pública y privada en todo su territorio.
A diferencia de otros asuetos o jornadas festivas que se fijan de forma variable, esta fecha se encuentra institucionalizada de manera definitiva por normativa provincial, a través de Ley Provincial 3342.
El descanso llega justo cerca de fin de mes y a la espera del próximo fin de semana largo a nivel nacional, para el que hay que esperar hasta casi fines de noviembre, aunque se mantiene la expectativa por los asuetos por la visita del papa León XIV.
Feriado por Néstor Kirchner: qué establece la Ley Provincial 3342
El feriado no responde a una medida de oportunidad anual, sino al cumplimiento de la Ley Provincial 3342, sancionada por la Legislatura santacruceña en marzo de 2014.
En su primer artículo, la norma dispone formalmente que el 27 de octubre de cada año sea considerado feriado provincial obligatorio en homenaje a la figura del exmandatario nacido en Río Gallegos, quien fue intendente de la capital provincial, tres veces gobernador de Santa Cruz (1991-2003) y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007.
Alcance laboral y funcionamiento de servicios
La legislación vigente especifica que el alcance de la medida es análogo al de los feriados nacionales, por lo que rige en la totalidad de los municipios y localidades de la provincia.
Respecto al esquema de trabajo y la prestación de servicios durante el martes 27:
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Régimen laboral: Las condiciones de liquidación e interrupción de tareas se rigen bajo los parámetros habituales de los feriados nacionales para cada convenio colectivo.
Servicios esenciales: Se mantendrán guardias operativas en hospitales, centros de salud, fuerzas de seguridad y rubros comerciales o de servicios que habituales en jornadas festivas.
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