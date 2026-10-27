Legisladora libertaria hizo una "fiesta de 15" para su cumpleaños, con Lilia Lemoine como invitada: los videos
A Lucía Montenegro, de La Libertad Avanza, parece que no la alcanzó la crisis y celebró a lo grande sus 33 años, pero con temática de "cumple de 15".
Mientras la sociedad argentina enfrenta un contexto de severo ajuste económico y pérdida del poder adquisitivo, la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) volvió a dar una muestra de desconexión con la realidad, en otra situación que generó fuerte controversia en las redes sociales.
En este marco, la legisladora porteña libertaria Lucía Montenegro celebró su cumpleaños número 33 con una ostentosa fiesta con estética y temática de "cumpleaños de 15", provocando una fuerte indignación tras la viralización de los videos del evento.
La celebración, que contó con cotillón, vestido de gala y una puesta en escena idéntica a la de una quinceañera, tuvo entre sus invitadas de honor a la diputada nacional Lilia Lemoine, quien se sumó al show de bailes y festejos desmedidos junto al círculo cercano de la dirigencia oficialista.
La "fiesta de 15" de la legisladora de La Libertad Avanza en plena crisis
Las imágenes del festejo no tardaron en circular en X (ex Twitter) e Instagram, desatando una catarata de críticas por el tono frívolo de la convocatoria en un contexto social crítico.
En los registros audiovisuales se puede ver a Montenegro bailando en el centro de la pista, luciendo un atuendo acorde a la temática de quinceañera y rodeada por dirigentes y militantes del espacio que conduce Javier Milei.
Entre los momentos más comentados de la noche se destaca la participación activa de Lilia Lemoine, quien se mostró cantando y bailando eufóricamente junto a la homenajeada, en un ambiente que los usuarios en redes tildaron de "provocación" y "falta de respeto" hacia la ciudadanía.
Las imágenes de la legisladora libertaria celebrando sus 33 años con una estética adolescente y rodeada de la cúpula oficialista de la Ciudad generaron repudio por el evidente contraste entre el discurso de austeridad y las fiestas privadas de la dirigencia.
Los videos del cumpleaños "de 15" de Lucía Montenegro
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