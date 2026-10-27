Legisladora libertaria hizo una "fiesta de 15" para su cumpleaños, con Lilia Lemoine como invitada: los videos

Entre los momentos más comentados de la noche se destaca la participación activa de Lilia Lemoine, quien se mostró cantando y bailando eufóricamente junto a la homenajeada, en un ambiente que los usuarios en redes tildaron de "provocación" y "falta de respeto" hacia la ciudadanía.

Las imágenes de la legisladora libertaria celebrando sus 33 años con una estética adolescente y rodeada de la cúpula oficialista de la Ciudad generaron repudio por el evidente contraste entre el discurso de austeridad y las fiestas privadas de la dirigencia.

Los videos del cumpleaños "de 15" de Lucía Montenegro