En la antesala de una nueva marcha, Guillermo Francos prometió más represión

En esa línea el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante este lunes, y mientras todavía no se acallan los ecos de la feroz represión policial del miércoles, prometió una nueva avanzada policial.

"El uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado" advirtió amenazante Francos em diálogo con Urbana Play y alertó que los manifestantes "serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse".

"Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema", sostuvo sin advertir que en esas ocasiones los jubilados también fueron reprimidos aunque con menos trascendencia mediática por lo acotada de sus movilizaciones.

Francos también responsabilizó a Pablo Grillo, el fotógrafo que pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía, por el disparo de una granada de gas lacrimógeno que recibió en la cabeza e intento minimizar la trágica situación al calificarla de "incidente".

"Hubo un incidente que se produjo por circunstancias muy particulares, no deseadas, pero fue la consecuencia de un evento que se generó en esas circunstancias. Obviamente que no fue deseado. Fue un accidente, si se quiere", sostuvo y volvió a amenazar al señalar que esta situación no impedirá que "en el futuro se sigan utilizando las fuerzas en particular. Además, está por verse de cómo fue el disparo".

"Pablo Grillo estaba sacando fotos en el lugar que era utilizado para la represión, no es que le tiraron a propósito para pegarle al fotógrafo, por favor. Hablemos de las cosas como fueron", reclamó.