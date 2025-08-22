En medio del escándalo que involucra a Karina Milei, Guillermo Francos presenta su informe en Diputados
El jefe de Gabinete se presentará el miércoles para responder las más de 1.200 preguntas que le formularon los legisladores para conocer como avanza la gestión.
En el peor momento del gobierno de Javier Milei, sacudido por el escándalo de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su más estrecho colaborador Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos concurrirá a Diputados a brindar un nuevo informe de gestión.
La cita será el miércoles a las 12, oportunidad en la que Francos responderá las más de 1.200 preguntas sobre la gestión que le realizaron los legisladores de los distintos bloque que conforman la Cámara baja pero especialmente los de la oposición qu eno dejarán pasar la ocasión para indagar sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El caso se destapó luego de que se filtraran a la prensa unos audios en los que se puede escuchar al ahora ex titular de la Andis reconocer que en ese organismo existía un aceitado sistema de retornos que beneficiaba diractamente a Karina Milei y su segundo Lule Menem.
Spagnuolo incluso involucró al presidente Milei al admitir que le comunicó al líder libertario lo que estaba sucediendo tras lo cual el mandatario no hizo nada para evitar que el desfalco siguiera adelante.
La visita de Francos se dará además luego de que en la última sesión que celebró la Cámara que conduce Martín Menem, el diputado del socialismo, Esteban Paulón, presentara un proyecto para que la hermana del Presidente y Spagnuolo respondan preguntas ante el cuerpo.
A esto se le sumó que, en las últimas horas, Paulón y otros diputados de la oposición presentaron otro proyecto, a fin de crear una comisión investigadora para que se aboque al escándalo de las coimas.
La visita de Francos se produce además cuando la causa judicial por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado sigue creciendo. Tal es así que el martes desde las 12, en plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad, los diputados tratarán una serie de iniciativas que buscan crear otra comisión investigadora, para ese caso. Fueron convocados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches.
El gobierno de La Libertad Avanza está en el centro de la escena luego de que la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, fuera desplazada tras conocerse que las autoridades del organismo habían sido advertidas sobre las irregularidades en los controles a los laboratorios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario