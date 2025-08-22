En medio del escándalo que involucra a Karina Milei, Guillermo Francos presenta su informe en Diputados

karina milei

A esto se le sumó que, en las últimas horas, Paulón y otros diputados de la oposición presentaron otro proyecto, a fin de crear una comisión investigadora para que se aboque al escándalo de las coimas.

La visita de Francos se produce además cuando la causa judicial por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado sigue creciendo. Tal es así que el martes desde las 12, en plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad, los diputados tratarán una serie de iniciativas que buscan crear otra comisión investigadora, para ese caso. Fueron convocados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches.

El gobierno de La Libertad Avanza está en el centro de la escena luego de que la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, fuera desplazada tras conocerse que las autoridades del organismo habían sido advertidas sobre las irregularidades en los controles a los laboratorios.