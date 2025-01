En medio de denuncias cruzadas, la Justicia le prohibió a Fabiola Yañez contactarse con Alberto Fernández

La Justicia prohibió este lunes a la ex primera dama Fabiola Yañez contactar por ningún medio a su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández. Así lo determinó el juez Christian Brandoni luego de que el ex mandatario presentara una denuncia contra yañez por hostigamiento, que incluyó reclamos sobre la custodia de su hijo, Francisco Fernández. Yañez, a su vez, había denunciado a su ex pareja por violencia de género.