En medio de la suba de la inflación, Javier Milei compartió un salmo bíblico

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La cita bíblica de Javier Milei frente a la adversidad

La publicación fue difundida en su perfil oficial e incluyó una reflexión directa sobre la confianza en Dios y la firmeza ante los grandes desafíos cotidianos. "El hombre que camina con la tora en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia", indica el primer tramo del texto.