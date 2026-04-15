En medio de la suba de la inflación, Javier Milei compartió un salmo bíblico
Tras conocerse la suba de la inflación, Javier Milei compartió un mensaje bíblico. Apeló a un antiguo salmo sobre la fortaleza ante la adversidad.
En medio de la creciente preocupación por la suba de la inflación, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dejar un sugestivo mensaje. A través de su cuenta de Instagram, el mandatario compartió una profunda reflexión de la Biblia basada en un antiguo salmo bíblico sobre la inquebrantable fortaleza espiritual.
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La cita bíblica de Javier Milei frente a la adversidad
La publicación fue difundida en su perfil oficial e incluyó una reflexión directa sobre la confianza en Dios y la firmeza ante los grandes desafíos cotidianos. "El hombre que camina con la tora en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia", indica el primer tramo del texto.
Luego, el sugerente pasaje que difundió el jefe de Estado concluye resaltando la inalterable resiliencia para enfrentar las complicaciones: "Su determinación no flaquea ante las tormentas del destino porque recuerda la promesa: 'Los que confían en el Eterno son como el Monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre' (Salmo 125:1)".
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