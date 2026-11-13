La Mesa Política oficialista vuelve a reunirse con la interna entre Milei y Bullrich como marco

Con ese objetivo, desde el oficialismo impulsan la anulación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con dos objetivos estratégicos: evitar competencia interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) y empujar la fragmentación de la oposición directamente en la primera vuelta.

Algo con lo que Bullrich parece no estar muy de acuerdo, sobre todo en cuanto al primero, ya que su intención nada oculta es presentarse como “plan B” del oficialismo ante el eventual derrumbe de las simpatías populares por el mileísmo puro; es decir, por Milei.

Lo que podría ocurrir si es que desde el Gobierno Nacional no se toman medidas para subsanar el colapso económico que se vislumbra a la vuelta de la esquina y el consiguiente descontento social que crece proporcionalmente al aumento del desempleo y de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.