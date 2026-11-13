La Mesa Política oficialista vuelve a reunirse con la interna entre Milei y Bullrich como marco
Después de varias semanas consecutivas sin encontrarse, el núcleo duro del Gobierno se reencontrará el martes próximo.
Después de al menos tres semanas consecutivas sin encuentros, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse el martes próximo, según las invitaciones que este viernes se despacharon desde Casa Rosada, sede habitual de las reuniones del núcleo duro del oficialismo.
O no tan duro ya que, entre otros inconvenientes, la suspensión de esos encuentros que religiosamente se llevaban a cargo cada martes, siempre encabezados por Karina Milei, se debió a la interna que tiene Patricia Bullrich con el entorno presidencial y con el propio Javier Milei.
Más allá de los grupos de Whatsapp que comparten, el 17 será la reanudación de las conversaciones presenciales, cara a cara, del reducido círculo anarcocapitalista que, además de la secretaria general de la Presidencia y la jefa de bloque en el Senado, tiene como integrantes al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al asesor Santiago Caputo; al armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem, y al ministro Luis Caputo, entre otros funcionarios de relieve.
Casi con seguridad, las diferencias de Bullrich con ciertas declaraciones y decisiones del Presidente serán tema de conversación, con la mira puesta en la agenda legislativa (Presupuesto 2027, Ley de Discapacidad, PASO, etc.) y en tratar de saldarlas; o al menos, si no hay acuerdo, en dejarlas para la discusión privada sin que lleguen al debate público.
Un debate público y mediático en el que esas discrepancias entre el Poder Ejecutivo y la exministra de Seguridad ya están instaladas, prometiendo extenderse y hasta agudizarse de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, cuya campaña ya está en curso, especialmente desde que Milei confesó que irá por la reelección.
Con ese objetivo, desde el oficialismo impulsan la anulación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con dos objetivos estratégicos: evitar competencia interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) y empujar la fragmentación de la oposición directamente en la primera vuelta.
Algo con lo que Bullrich parece no estar muy de acuerdo, sobre todo en cuanto al primero, ya que su intención nada oculta es presentarse como “plan B” del oficialismo ante el eventual derrumbe de las simpatías populares por el mileísmo puro; es decir, por Milei.
Lo que podría ocurrir si es que desde el Gobierno Nacional no se toman medidas para subsanar el colapso económico que se vislumbra a la vuelta de la esquina y el consiguiente descontento social que crece proporcionalmente al aumento del desempleo y de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
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