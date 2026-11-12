Tras la partida del papa León XIV se reaviva la interna libertaria y Martín Menem presiona a Patricia Bullrich
Terminó la tregua obligada en LLA por la presencia del papa León XIV y el Gobierno presiona a Patricia Bullrich para que avancde con la suspensión de las PASO.
La cada vez más incendiaria interna en La Libertad Avanza (LLA) se tomó un breve respiro de apenas tres días durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Ya sin el Sumo Pontífice en el país, el ala dura del gobierno libertario retomó su avanzada contra la senadora Patricia Bullrich y sus indisimuladas pretensiones de ser candidata en las presidenciales del próximo año.
En ese camino el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comenzó a presionar a la titular de la bancada libertaria en el Senado para que avance en la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), precisamente la llave que podría permitirle a Bullrich arrebartarle la candidatura del oficialismo al presidente Javier Milei, cada vez más postegrado en las encuestas de intención de voto.
En ese sentido Menem aseguró este jueves que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas y enumeró las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.
Menem sostuvo que la decisión sobre las PASO depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró en diálogo con Eduardo Feinmann y aseguró que el Gobierno buscará avanzar con una reforma electoral más amplia.
“La Argentina no necesita PASO”, insistió y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.
El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.
En el Senado esos acuerdos dependen en gran medida del trabajo de Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados donde, segpun aseguró Menem, el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.
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