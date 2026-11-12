Tras la partida del papa León XIV se reaviva la interna libertaria y Martín Menem presiona a Patricia Bullrich

Martín Menem

El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

En el Senado esos acuerdos dependen en gran medida del trabajo de Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados donde, segpun aseguró Menem, el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.