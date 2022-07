Cristina en Ensenada: "Perón fue atacado porque usaba la lapicera en función del pueblo"

Tras los discursos de apertura del anfitrión Secco y de su par de Berazategui, Juan José Mussi, histórico dirigente del peronismo bonaerense, la vicepresidenta inició su discurso recordando el día del fallecimiento de Perón.

“Yo estaba en mi casa de La Plata, estudiando para dar una materia, sola. Suena el teléfono y era mi vieja llorando, diciendo ‘se murió Perón’. Prendí la televisión y vi todo…”, contó. “Yo mucho no leí a Perón, pero siempre lo miraba… A los políticos hay que ver lo que hacen”, añadió Cristina.

“Persuasión con hechos… Yo persuadí a la gente con hechos y con ejemplos”, leyó la vicepresidenta parte de un texto del expresidente fallecido en 1974. “Cazó la lapicera y no lo largó más, entró a firmar, por ejemplo el Estatuto del Peón Rural desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Firmó el aguinaldo, las vacaciones”, añadió, señalando que “se la pasó firmando y firmando”.

“Cuando Perón fue encarcelado, los patrones les decían a los peones: ‘el aguinaldo andá a pedírselo a Perón’. Y lo hicieron: así se hizo el 17 de octubre”, recordó. “Y el hombre no paró y siguió firmando” numerosos derechos para los trabajadores.

“¿Por qué fue tan atacado Perón?”, se preguntó. “Porque usaba la lapicera en función del pueblo. Por eso lo atacaron”, indicó Cristina, señalando que “el odio a Evita es casi metafísico”.

“Es necesario que todos comprendamos lo que es el ejercicio del poder cuando el pueblo nos enviste de ese poder. Pero no quiero convertirme en este encuentro en una exégesis de Perón y el peronismo”, dijo.

“Debemos superar ese odio irracional del que fue y sigue siendo objeto el peronismo… Esa agresividad que no es buena para los argentinos”, indicó la vicepresidenta.

Inflación y economía

En otro orden y al referirse a la escalada inflacionaria, afirmó que “debemos abordar este problema que es serio, que destruye los salarios y la vida de las personas”. Y reiteró: “El problema principal que tiene la Argentina y que causa la inflación, es la economía bimonetaria”.

“Esto quiere decir que tenemos que sentarnos a discutir en serio cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos”, añadió, y señaló a “las corridas bancarias” como un problema que afecta a la economía. “No soy apologista del déficit fiscal”, sostuvo, pero subrayó que “tenemos que discutir en serio estas cosas”.

“Estas cosas son las que tenemos que discutir y charlar en la Argentina. Tenemos que hacerlo porque la situación es muy grave: la de nuestra gente, la del endeudamiento que todos saben quién lo hicieron”, dijo Cristina, y afirmó que “es muy grave ver cómo conspiran contra los argentinos”.

Asignaciones sociales

Con relación a su discurso en el acto de la CTA en Avellaneda, sostuvo que “fue un deporte nacional hacerme decir lo que yo no había dicho”, y puntualizó: “Cuando me referí a las políticas sociales: no debíamos tercerizar la política, que no deberíamos permitir que las altas y las bajas las decidiera cualquier dirigente barrial sino el Estado”.

“Dijeron que les queríamos sacar los planes a los pobres”, se quejó, y recordó que la mayor parte de las asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo, fueron instrumentadas durante su gobierno. Y hoy beneficia a más de 4,3 millones de niños.

Sobre el AUH, dijo: “Me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político que diga que esto, porque en su mayoría lo reciben las mujeres, destruye a la familia porque forma el matriarcado… Es un disparate”. Y afirmó que “la gran ventaja de la AUH es la independencia”.

“No vengo acá hacer el prontuario de nadie, solamente dijo que es necesario reasignar los recursos sociales inteligentemente”, sostuvo Cristina, pidiendo “reunificar la base de los trabajadores en la Argentina”.

Distribución del ingreso

“Cuando nosotros dejamos el gobierno, el 51 por ciento de los ingresos los tenía el laburante y el 49 por ciento el capital. Hoy es al revés: 42 por ciento los laburantes y el 58 el capital. Y los dirigentes sindicales y los empresarios son siempre los mismos… Entonces cambiaron las políticas de Estado”, afirmó.

“La gran discusión que se viene en el mundo no es el capitalismo, es quién conduce el proceso capitalista. Tenemos que entender es quién conduce, y Perón decía que lo tiene que conducir el Estado. Esto también es peronismo”, indicó la vicepresidenta. “La Tercera Posición es absolutamente superadora”, concluyó la exmandataria.

