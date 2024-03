Diputada de Entre Ríos pidió que "en el mundo entero haya más personas con síndrome de Down"

En la sesión del miércoles se refirió al "like" del presidente a una publicación que buscaba burlarse del gobernador Chubut, Ignacio Torres, comparándolo con una persona con síndrome de Down.

VIDEO La polémica declaración de una diputada en Entre Ríos contra la discriminación

diputada gladys salinas sindrome de down

Es mi deseo que en el mundo entero haya más personas con síndrome de Down", dijo la diputada y pronto su intervención se volvió viral en las redes sociales hasta hacer Entre Ríos primera tendencia en el país.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni negó la actitud de Milei en plena conferencia de prensa en Casa Rosa. "El Presidente no fue partícipe de semejante aberración", aseguró el funcionario.. Ante una repregunta, insistió que "eso no ocurrió".

"Nos duele que se haya provocado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos y tengo razones personales para decir lo que estoy diciendo", cerró Adorni.

Uno de los "me gusta" que el presidente dió fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".

En tanto, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de "acto de discriminación" a la burla a los discapacitados en una red social, que fue auspiciada por el Presidente. Los miembros de ASDRA agregaron que "desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'".

ASDRA recordó que "durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico.