Entre tibios aplausos, Javier Milei saludó a su hermana en Moreno y denunció una "operación de desprestigio"

Casi como acusando recibo el mandatario se refirió a las maniobras que le atribuyó a la oposición para desprestigiar a su hermana y a su gobierno:

"De hecho, hacen esto de manera muy grosera: hacen estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy la Justicia determinó que es inocente Gerardo Milman después de que lo acusaron de todo tipo de cosas. Durante tres años fue calumniado e injuriado y hoy la Justicia dice que no había nada en esos audios. Así es como opera la casta", sentenció.

"Así es como los ensucian (sic). Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes. Claramente porque ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Porque claramente te quieren llevar al barro, porque como ellos, chanchos, sucios, en el estiércol te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí", expresó ante una audiencia que cantaba sus propias consignas y enfrentaba el frío en el predio de Moreno.

"Pero no lo van a lograr porque todos están despertando y tienen conciencia de las operetas inmunda que nos están haciendo", señaló con ímpetu Javier Milei, de nuevo sin poder levantar la temperatura de la audiencia.

"Imagínense cómo debe estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas (sic) y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", afirmó.