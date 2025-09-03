Entre tibios aplausos, Javier Milei saludó a su hermana en Moreno y denunció una "operación de desprestigio"
"Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana", sentenció el Presidente en el cierre de campaña.
El presidente Javier Milei encabeza este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, donde saludó especialmente a su hermana, Karina Milei, y le prestó su apoyo total en público a pesar del escándalo por el supuesto cobro de coimas para la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", sentenció el mandatario.
Javier Milei encaró poco antes de las 20 el escenario montado en la cancha de Villa Ángela, de la localidad bonaerense de Moreno, a donde llegó en medio de un operativo de seguridad para evitar ataques como el que vivió la semana pasada en Lomas de Zamora.
"Quiero agradecer al Jefe, a Karina Milei", expresó el líder de La Libertad Avanza, a lo que su público le respondió con tibios aplausos y cantos a media voz para la funcionaria involucrada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
"Quiero agradecerle al Jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días", insistió Javier Milei, aún sin poder arrancar la respuesta eufórica que alguna vez obtuvo del público para su hermana.
Casi como acusando recibo el mandatario se refirió a las maniobras que le atribuyó a la oposición para desprestigiar a su hermana y a su gobierno:
"De hecho, hacen esto de manera muy grosera: hacen estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy la Justicia determinó que es inocente Gerardo Milman después de que lo acusaron de todo tipo de cosas. Durante tres años fue calumniado e injuriado y hoy la Justicia dice que no había nada en esos audios. Así es como opera la casta", sentenció.
"Así es como los ensucian (sic). Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes. Claramente porque ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Porque claramente te quieren llevar al barro, porque como ellos, chanchos, sucios, en el estiércol te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí", expresó ante una audiencia que cantaba sus propias consignas y enfrentaba el frío en el predio de Moreno.
"Pero no lo van a lograr porque todos están despertando y tienen conciencia de las operetas inmunda que nos están haciendo", señaló con ímpetu Javier Milei, de nuevo sin poder levantar la temperatura de la audiencia.
"Imagínense cómo debe estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas (sic) y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", afirmó.
