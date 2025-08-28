Es oficial el bono extra para jubilados en septiembre: a cuánto asciende
El bono a los jubilados seguirá siendo de 70 mil pesos del avance de la inflación en los últimos 15 meses, la última vez que el Gobierno lo actualizó. Javier Milei apuesta al ajuste por medio de la licuación de su poder de compra.
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el otorgamiento a jubilados y pensionados de un bono extraordinario de hasta 70 mil pesos que será abonado en el mes de septiembre. Aunque en Casa Rosada aseguran que el objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a la inflación, lo cierto es que el monto del bono está congelado hace 15 meses por lo que su poder adquisitivo se fue licuando con el paso del tiempo.
Así quedó plasmado en el Decreto 613/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El bono también alcanza a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas y graciables.
El bono será liquidado por titular y será de hasta 70 mil pesos para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de forma tal que la suma total no supere el haber mínimo más el monto del bono.
La nueva fórmula de movilidad, en vigor desde julio último, actualiza los haberes mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores con ingresos más bajos mediante el pago de bonos complementarios.
El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará un único titular a los efectos del beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será la encargada de implementar el pago, adoptar las medidas complementarias y realizar los controles correspondientes.
Decreto 613/2025:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario