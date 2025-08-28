Es oficial el bono extra para jubilados en septiembre: a cuánto asciende

milei motosierra.jpg

La nueva fórmula de movilidad, en vigor desde julio último, actualiza los haberes mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores con ingresos más bajos mediante el pago de bonos complementarios.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará un único titular a los efectos del beneficio.

jubilados.jpg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será la encargada de implementar el pago, adoptar las medidas complementarias y realizar los controles correspondientes.

Decreto 613/2025:

aviso_330456