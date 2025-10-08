Es oficial la creación del Centro Nacional Antiterrorista: todos los detalles

Requerir asistencia e información de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Elaborar y aprobar lineamientos estratégicos.

Emitir informes sobre amenazas terroristas en los niveles nacional, regional e internacional.

Dictar su normativa interna e impulsar proyectos legislativos para fortalecer la respuesta estatal frente a las amenazas terroristas.

El decreto dispone que la SIDE proveerá al CNA los recursos humanos y presupuestarios necesarios, además de dirigir sus actividades de contrainteligencia y prevención, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 25.520 y sus modificaciones. Asimismo, el organismo contará con una unidad especializada encargada de diseñar directivas, estrategias y protocolos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado.

El Centro Nacional Antiterrorista estará integrado por representantes de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia, a través de la Secretaría de Justicia.

Entre sus considerandos, el decreto subraya que Argentina debe reforzar los mecanismos de cooperación interinstitucional y “mantener reuniones periódicas entre especialistas en inteligencia” para garantizar respuestas efectivas frente a eventuales amenazas. También ordena la creación de un protocolo de acción que articule la intervención de todas las autoridades competentes cuando se detecten indicios de actividades terroristas.

El Ejecutivo justificó además la medida señalando que la creciente vinculación del terrorismo con redes del crimen organizado transnacional exige una estructura capaz de integrar esfuerzos nacionales e internacionales bajo un mando unificado. “La creación de este centro permitirá aprovechar de manera más eficiente las capacidades del Estado y fortalecer la cooperación global en defensa de la democracia y el Estado de Derecho”, concluye el decreto.

El texto cita los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su “Cuarta Ronda de Evaluación Mutua” instó al país a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El gobierno libertario tomó como referencia las estructuras creadas en Estados Unidos y España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, respectivamente, organismos que permitieron mejorar la coordinación interinstitucional en la materia.

Decreto 717/2025:

