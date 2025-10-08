Ya no puede caminar por la calle: Javier Milei fue insultado al grito de "hijo de put..." en microcentro
El recital del Presidente en Villa Crespo tuvo sus frutos: una gran cantidad de ciudadanos le expresó su rechazo por la falta de respeto en medio de la crisis.
"Hijo de put..., hijo de put...", gritaba un gran número de personas al frente de la sede de La Libertad Avanza de microcentro, mientras el presidente Javier Milei y su hermana Karina se disponían a meterse en sus autos oficiales y salir de la zona.
