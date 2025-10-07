Así trasladaban a Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico que le pagó a José Luis Espert
La Justicia argentina hizo lugar al pedido de los Estados Unidos e inició el proceso de extradición del empresario que ya estaba detenido en Viedma, Río Negro.
Horas después de que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar al pedido de extraditar al argentino Fred Machado para que sea juzgado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, la Policía Federal allanó este martes el domicilio del empresario en Viedma, provincia de Río Negro, y lo detuvo para iniciar el traslado.
De buzo, sonriente y con un peinado de lo más hogareño el empresario dejó que los oficiales le colocaran las esposas para trasladarlo a un penal federal de Viedma donde aguardará la siguiente etapa del proceso de extradición, informó el canal C5N.
Federido "Fred" Machado, de 57 años, quedó detenido el 16 de abril de 2021 cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional Presidente de Perón de Neuquén, haciendo el vuelo de regreso desde México.
El empresario, que era ejecutivo de una minera en Guatemala, es investigado por presunto lavado de activos y otros delitos vinculados al narcotráfico, como el contrabando de cocaína, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Texas.
Dos años antes, en 2019, Machado le había aportado U$S 200.000 a José Luis Espert, ya sea como adelanto por un trabajo de consultoría (que fue la explicación del diputado libertario) o como aporte a su campaña para presidente de la Nación, que no prosperó.
La maniobra de 2019 dejó en un lugar delicado a José Luis Espert, cuyos fueros se terminarán en diciembre, cuando deje su banca en la Cámara de Diputados.
En Argentina la detención de Machado fue orden del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, tras lo cual el empresario fijó domicilio en su mansión de la ciudad de Viedma, Río Negro, para cumplir con un arresto domiciliario con su propia madre de garante. Ahí fue donde lo encontró este martes la Policía Federal.
