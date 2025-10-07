Así trasladaban a Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico que le pagó a José Luis Espert

fred machado Fred Machado.

Dos años antes, en 2019, Machado le había aportado U$S 200.000 a José Luis Espert, ya sea como adelanto por un trabajo de consultoría (que fue la explicación del diputado libertario) o como aporte a su campaña para presidente de la Nación, que no prosperó.

La maniobra de 2019 dejó en un lugar delicado a José Luis Espert, cuyos fueros se terminarán en diciembre, cuando deje su banca en la Cámara de Diputados.

En Argentina la detención de Machado fue orden del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, tras lo cual el empresario fijó domicilio en su mansión de la ciudad de Viedma, Río Negro, para cumplir con un arresto domiciliario con su propia madre de garante. Ahí fue donde lo encontró este martes la Policía Federal.