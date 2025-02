Escándalo cripto: referente de La Libertad Avanza hablará este lunes mano a mano con Jorge Rial en C5N

"No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función. El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios", sostuvo la periodista.

Fueron varios lo que le salieron al cruce a Pagano, y uno de ellos fue Rial. "Marce, el presidente es 24 x 7. El presidente es todo el día. Y tuiteó como tal. Es responsable, en principio, políticamente. Después veremos que dice la justicia", señaló.

marcela pagano Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza

Al respecto, tras aclarar que aceptaba "el debate", la legisladora retrucó que ningún "funcionario público es 24/7", e insistió: "Por eso aclaro que un tweet referenciando un proyecto privado y sin vínculo alguno con la función publica no es una causal de mal desempeño de las funciones que pueda abrir la instancia administrativa del juicio político. Cómo sé que sos un demócrata, estoy seguro que coincidís que no se puede vulnerar la voluntad popular con un mecanismo excepcionalisimo que jamás fue aplicado a un Presidente argentino".

Fue así que Rial también "acepto el debate" y la invitó el lunes a Argenzuela, por C5N. "Hecho", respondió la diputada.

