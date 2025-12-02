Escándalo en el Senado: legisladora denunció penalmente a personal de seguridad por lesiones y amenazas

La lesión fue confirmada por el médico del Senado, Gustavo Apreda, quien constató un "hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm", además de dolores internos en el brazo de la senadora.

López calificó el accionar como un "ataque de extrema gravedad institucional", y lamentó: "Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo".

La legisladora concluyó con una fuerte advertencia sobre la democracia. "Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia", sostuvo.

Embed - SENADORA de la oposición DENUNCIÓ lesiones, amenazas y agresiones tras la clausura de su DESPACHO