Escándalo en el Senado: legisladora denunció penalmente a personal de seguridad por lesiones y amenazas
La senadora por Tierra del Fuego, Cristina López, acusó a Victoria Villarruel de tomar represalias tras su jura "por los 30.000 desaparecidos".
El conflicto político entre la senadora Cándida Cristina López (Tierra del Fuego) y la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, escaló a una grave denuncia penal presentada este lunes por amenazas y lesiones.
López presentó este lunes la acción judicial contra personal de seguridad del Senado, acusándolos de lesiones, amenazas y agresiones, luego de que le impidieran el acceso a su propio despacho.
La controversia se inició el viernes pasado, cuando, tras la jura de los nuevos senadores, Villarruel ordenó la intervención del despacho de López: cambió la cerradura, fajó la puerta y retiró la placa de senadora, según las fotos y denuncia difundidas.
La medida de fuerza de la Vicepresidenta fue una aparente represalia por la jura de López "por los 30.000 desparecidos", según consideraron desde el lado de la legisladora.
La senadora López acudió este lunes al lugar con un cerrajero para intentar recuperar sus objetos personales, incluyendo su computadora. Sin embargo, el personal de seguridad bloqueó el acceso, lo que derivó en un forcejeo y la agresión física denunciada.
La lesión fue confirmada por el médico del Senado, Gustavo Apreda, quien constató un "hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm", además de dolores internos en el brazo de la senadora.
López calificó el accionar como un "ataque de extrema gravedad institucional", y lamentó: "Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo".
La legisladora concluyó con una fuerte advertencia sobre la democracia. "Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia", sostuvo.
