Escándalo $LIBRA: aparecen los primeros arrepentidos de la estafa en la que está implicado Javier Milei

El informe de C5N da cuenta de una conversación a través de videollamada entre Povolotski y Chow. La charla giró en torno a cuánto sabía el cofundador de Meteora sobre los lanzamientos de Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA y sospechada de estafa en connivencia con el Presidente.

"En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron u$s100, 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto", dijo Povolotski en la videollamada, sobre cómo descubrió la estafa.

En este marco, el arrepentido, agregó: "En ese momento entendí que él tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. Esta no es la manera en la que nos manejamos".

image.png Ben Chow y Moty Povolotski, arrepentidos de la estafa $LIBRA.

La cosa no queda ahí, ya que luego Povolotski deja en evidencia que el Presidente por la promoción de $LIBRA, que calificó como un "robo">

"Si algo es un robo, esto es un robo. Uno contra uno. Y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeo, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imegen. Y cuando un Presidente queda involucrado y ellos se ofenden. No querés estar ahí", sentenció el arrepentido.

Al mismo tiempo, Chow, quien renunció en la empresa Meteora tras el escándalo cripto, confirmó que había trabajado con su “amigo” Hayden Davis en el lanzamiento de la memecoin $M3M3, que también había estado plagada de "snipers" y manipulación, al igual que $LIBRA. Lo mismo sucedió con la memecoin Melania, el token promocionado por Donald Trump, previo a su elección como presidente de Estados Unidos.