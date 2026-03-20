Escándalo $LIBRA: filtran video de Oscar Ruggeri junto a Mauricio Novelli promocionando "cursos"

"Estuvimos charlando de los cursos que están haciendo para enseñarnos a invertir algún dinero que tenemos guardado, para que nos vaya mejor", afirma Ruggeri en el video. "Hoy todo el mundo tiene esta posibilidad por medio de ellos. Acérquense a los cursos... estos chicos te van a decir qué es lo mejor para que nuestro dinero esté seguro", concluye el campeón del 86.