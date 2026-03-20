Escándalo $LIBRA: filtran video de Oscar Ruggeri junto a Mauricio Novelli promocionando "cursos"
El histórico campeón del mundo aparece en un video con el empresario, señalado como el operador de la megastafa que involucra al presidente Javier Milei.
El escándalo de $LIBRA suma un nuevo e inesperado capítulo que salpica al mundo del deporte. En las últimas horas, se volvió viral un video de archivo que muestra al histórico capitán de la Selección Argentina, Oscar Ruggeri, promocionando los servicios financieros de Mauricio Novelli, el hombre señalado como el cerebro detrás de la firma que hoy sacude los cimientos del Gobierno.
Las imágenes, que parecen haber sido grabadas en la previa de un partido de Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, muestran a Ruggeri junto a Novelli en un tono distendido y de suma confianza. En el clip, el exfutbolista invita a sus seguidores a sumarse a los "cursos" de inversión que dictaba el hoy cuestionado empresario.
"Estuvimos charlando de los cursos que están haciendo para enseñarnos a invertir algún dinero que tenemos guardado, para que nos vaya mejor", afirma Ruggeri en el video. "Hoy todo el mundo tiene esta posibilidad por medio de ellos. Acérquense a los cursos... estos chicos te van a decir qué es lo mejor para que nuestro dinero esté seguro", concluye el campeón del 86.
Si bien en su momento la publicación pasó como una publicidad más de las tantas que realizan figuras públicas, el contexto actual de la investigación por $LIBRA le otorga una relevancia judicial y mediática distinta, ya que Novelli se encuentra investigado por la Justicia por la megastafa de su criptomoneda.
Hasta el momento, Oscar Ruggeri no se ha pronunciado sobre el resurgimiento de este material ni sobre su vínculo con Novelli. Esta filtración se suma a los chats de Yanina Latorre con el empresario, al que dijo conocer y hasta haber trabajado con él, pero desliándose del escándalo que sacude al Gobierno.
Como era de esperarse, el video desató una ola de comentarios y críticas, especialmente de aquellos ahorristas que aseguran haber confiado en la firma basándose en el respaldo de figuras de alto perfil. La filtración de este material agrega presión a una causa que ya tiene en vilo al Presidente y a gran parte de su gabinete.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario