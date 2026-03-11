Escándalo en Nueva York: las imágenes con IA que denunció Manuel Adorni

Adorni y Bettina Angeletti Manuel Adorni con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York. Foto gentileza: Radio Jai

De esta manera, durante su disertación en el Argentina Week 2026, el jefe de Gabinete redobló la apuesta y vinculó las críticas con una supuesta operación de prensa. "No importa cuánto hayan querido empañar este evento de intensísimo trabajo. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr", sentenció ante el auditorio en Nueva York.