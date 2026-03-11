Escándalo en Nueva York: las imágenes con IA que denunció Manuel Adorni
El funcionario, que admitió haber incluido a su esposa en la comitiva oficial a EEUU, se quejó del uso de inteligencia artificial y las redes le respondieron.
El viaje oficial a Nueva York sumó un nuevo capítulo de tensión y humor ácido en las redes sociales, ya que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio este miércoles para defenderse de las críticas por la inclusión de su esposa en la comitiva presidencial, denunciando una campaña de desprestigio basada en tecnologías digitales, y las redes sociales estallaron.
Tras reconocer el martes que su esposa formaba parte de la delegación en Estados Unidos, Adorni intentó cerrar la polémica apelando al sacrificio personal que conlleva su cargo. El funcionario justificó el acompañamiento familiar bajo el argumento del intenso ritmo de trabajo al que está sometido, asegurando que se está "deslomando" en sus funciones.
Sin embargo, lejos de calmar las aguas, sus palabras sirvieron de combustible para una catarata de memes que inundaron las plataformas digitales.
De esta manera, durante su disertación en el Argentina Week 2026, el jefe de Gabinete redobló la apuesta y vinculó las críticas con una supuesta operación de prensa. "No importa cuánto hayan querido empañar este evento de intensísimo trabajo. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr", sentenció ante el auditorio en Nueva York.
A pesar de su denuncia sobre el uso de IA para "trucar imágenes", los usuarios en redes sociales no dieron tregua. Los montajes satíricos de la pareja oficial en sitios icónicos de la Gran Manzana continuaron viralizándose, contrastando el discurso de austeridad de la gestión con los detalles de este viaje oficial que sigue generando ruido en la opinión pública argentina.
