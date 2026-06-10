Blanqueo eterno: qué establece la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal a la que se adhirió Manuel Adorni
Acorralado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni apeló este régimen para no tener que explicar el origen de los fondos.
Finalmente el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, comenzó a dar indicios de la estrategia que seguirá para intentar justificar el explosivo incremento de su patrimonio. Acorralado por la Justicia que lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito luego de que se descubriera que a lo largo de 2025 enfrentó, con un sueldo de apenas 3 millones de pesos, gastos por casi un millón de dólares, Adorni se acogió este miércoles al régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el mismo gobierno que integra.
Se trata de un régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei que establece que el contribuyente es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. Apunta a que la gente use sus ahorros sin miedo a persecuciones del Estado que no indaga sobre el origen de los fondos blanqueados que podrán así provenir, por ejemplo, del narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal o, como se sospecha en el caso de Adorni, de la corrupción.
La ley de Inocencia Fiscal fue sancionada en diciembre de 2025 y comenzó a regir a partir del 1° de enero de este año. En síntesis, la norma aplicó cambios en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la declaración del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas de modo de que contribuyentes que evadieron al fisco puedan blanquear sus activos sin necesidad de dar explicaciones de su origen ni temor a sanciones.
El nuevo régimen actualizó los montos que determinan los delitos fiscales. El piso para la evasión simple subió de 1,5 millones de pesos a 100 millones pesos mientras que para la evasión agravada, pasó de 15 millones de pesos a mil millones de pesos.
También se incorporó un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.
La iniciativa cambió además los tiempos de control. Antes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podía revisar los papeles de un contribuyente hacia atrás por 5 años sin embargo ahora solo podrá hacerlo hasta tres años atrás.
Por su parte, creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta mil millones de pesos anuales y patrimonios (en Argentina o el exterior) menores a 10 mil millones de pesos.
En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador con base en la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo errores graves.
Asimismo el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que entró en vigencia este año y fue habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, permite que los contribuyentes que adhieran a este esquema no deberán presentar información sobre sus consumos ni sobre su patrimonio durante el año fiscal 2025.
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