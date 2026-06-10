Blanqueo eterno: qué establece la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal a la que se adhirió Manuel Adorni

También se incorporó un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

La iniciativa cambió además los tiempos de control. Antes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podía revisar los papeles de un contribuyente hacia atrás por 5 años sin embargo ahora solo podrá hacerlo hasta tres años atrás.

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Por su parte, creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta mil millones de pesos anuales y patrimonios (en Argentina o el exterior) menores a 10 mil millones de pesos.

En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador con base en la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo errores graves.

Asimismo el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que entró en vigencia este año y fue habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, permite que los contribuyentes que adhieran a este esquema no deberán presentar información sobre sus consumos ni sobre su patrimonio durante el año fiscal 2025.