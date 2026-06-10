A qué hora presenta Manuel Adorni su declaración jurada

Sin embargo, la promesa presidencial no se cumplió en los términos anunciados: pasó más de un mes desde las declaraciones de Milei hasta el inminente paso que Adorni dará en las próximas horas.

Esta dilación no hizo más que alimentar las críticas y las sospechas de la oposición, convirtiendo un trámite administrativo de rutina en un foco de conflicto político y mediático que el oficialismo busca cerrar de manera definitiva con esta presentación.

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