A qué hora presenta Manuel Adorni su declaración jurada
Tras la polémica y las idas y vueltas, Manuel Adorni presenta su declaración jurada patrimonial, según anticipó C5N.
Luego de varias semanas de hermetismo y cuestionamientos por parte de la oposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará formalmente su declaración jurada patrimonial. Según adelantaron en la pantalla de C5N, la presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) se concretará entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves.
La entrega del documento se produce en medio de una fuerte expectativa y con el foco puesto en la evolución de los bienes del funcionario, quien asumió su cargo en diciembre de 2023 bajo una estricta bandera de transparencia institucional, pero que acumuló una serie de polémicas tras trascendidos sobre lujosos viajes y costosos gastos en sus diferentes viviendas.
El postergado trámite de Adorni llega rodeado de polémica por los plazos vencidos y las contradicciones internas dentro del Ejecutivo. A principios de mayo, en pleno pico de la controversia por la falta de publicación de los datos patrimoniales de los principales colaboradores del Gabinete, el propio presidente Javier Milei había intervenido públicamente para calmar las aguas.
En aquella oportunidad, el mandatario nacional aseguró de forma tajante que la presentación de la documentación de su funcionario estrella era "inminente".
Sin embargo, la promesa presidencial no se cumplió en los términos anunciados: pasó más de un mes desde las declaraciones de Milei hasta el inminente paso que Adorni dará en las próximas horas.
Esta dilación no hizo más que alimentar las críticas y las sospechas de la oposición, convirtiendo un trámite administrativo de rutina en un foco de conflicto político y mediático que el oficialismo busca cerrar de manera definitiva con esta presentación.
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