¿Le sacaron el celular?: tras el escándalo, Javier Milei optó por el silencio digital
Desde que se conoció la denuncia, que mancha a su hermana y a Eduardo "Lule" Menem, el mandatario solo estuvo 39 minutos en X, su red social favorita.
Desde el viernes, cuando estalló el escándalo por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia una presunta trama de coimas que involucra a su hermana, la familia Menem y empresarios farmacéuticos, Javier Milei se alejó de las redes sociales y redujo al extremo su exposición pública.
Se sabe que el presidente es muy activo en sus redes sociales, principalmente en X, pero desde el 22 de agosto su participación bajó drásticamente, al igual que las principales figuras de su Gabinete. Según un monitoreo, Milei solo estuvo conectado 39 minutos, un tiempo muy inferior a su promedio diario de varias horas a lo largo del año.
Durante esa jornada, solo se limitó a realizar 38 retuits y no publicó ningún tuit propio, evitando referirse al escándalo que salpica a su entorno más cercano.
La tendencia se mantuvo el sábado 23, aunque el día estuvo marcado por una serie de republicaciones por el acto que La Libertad Avanza realizó en La Matanza, en la que participó Karina Milei. Además, celebró la histórica victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en territorio argentino: "VAMOS LOS PUMAS CARAJO…!!!"; y el segundo consistió en un artículo de un medio alemán que elogiaba su gestión económica, acompañado de su ya clásica expresión: "FENÓMENO BARRIAL".
Karina Milei habló en público por primera vez desde que estalló el escándalo por coimas
En pleno escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, revelado por el programa Argenzuela, Karina Milei reapareció en público y rompió el silencio durante un acto en La Matanza, dirigido a los fiscales que participarán en las elecciones en la provincia de Buenos Aires."Vinimos para que no roben más", afirmó la secretaria general de la Presidencia ante miles de asistentes.
El encuentro, denominado Jornada de Formación de Fiscales, tuvo lugar este sábado y, según informó La Libertad Avanza (LLA) en sus redes sociales, reunió a más de 8.000 personas. Además de Milei, participaron dirigentes del espacio como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.
"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", destacó la hermana del Presidente durante la jornada de capacitación para fiscales en la provincia de Buenos Aires.
"Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más", sostuvo.
Luego, reforzó su mensaje a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde celebró la convocatoria ."Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada", afirmó.
La aparición de Karina Milei se dio en un contexto crítico: está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro del organismo estatal. Audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia formal en los Tribunales de Comodoro Py, acusando a los involucrados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, bajo la hipótesis de que operaban como una asociación ilícita.
Según esa presentación, el presidente Javier Milei y su hermana Karina figuran como beneficiarios directos del desvío de fondos; mientras que Eduardo "Lule" Menem y Diego Spagnuolo habrían actuado como intermediarios. La droguería Suizo Argentina aparece como el supuesto canal utilizado para el cobro y reparto de los sobornos.
