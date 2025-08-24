Tensión en stand de La Libertad Avanza por una persona que llevó su "3% para Karina Milei": el video es viral

Se sabe que el presidente es muy activo en sus redes sociales, principalmente en X, pero desde el 22 de agosto su participación bajó drásticamente, al igual que las principales figuras de su Gabinete. Según un monitoreo, Milei solo estuvo conectado 39 minutos, un tiempo muy inferior a su promedio diario de varias horas a lo largo del año.

Durante esa jornada, solo se limitó a realizar 38 retuits y no publicó ningún tuit propio, evitando referirse al escándalo que salpica a su entorno más cercano.

Milei en x

La tendencia se mantuvo el sábado 23, aunque el día estuvo marcado por una serie de republicaciones del acto que La Libertad Avanza realizó en La Matanza, en la que participó Karina Milei. Además, celebró la histórica victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en territorio argentino: "VAMOS LOS PUMAS CARAJO…!!!"; y el segundo consistió en un artículo de un medio alemán que elogiaba su gestión económica, acompañado de su ya clásica expresión: "FENÓMENO BARRIAL".