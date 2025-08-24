Tensión en stand de La Libertad Avanza por una persona que llevó su "3% para Karina Milei": el video es viral
La irónica intervención se viralizó rápidamente en las redes, en medio del escándalo por presuntas coimas que involucra a Karina Milei y Lule Menem.
En medio del escándalo desatado por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, que apuntan a un presunto cobro de coimas por parte de la secretaria general de la Presidencia y de Eduardo “Lule” Menem, una persona se acercó a un stand de campaña de La Libertad Avanza (LLA) y, en tono irónico, entregó "el 3% para Karina Milei".
El sábado se viralizó por redes sociales un video en el que se ve a un hombre dejando 1000 pesos en un puesto de campaña del oficialismo y, cuando le preguntan para qué es, responde que es el "3% para Karina Milei”, aludiendo directamente a las denuncias que circulan en la Justicia y en los medios sobre el presunto pedido de retornos.
Como era de esperarse, el episodio generó un momento de tensión entre los militantes presentes, mientras que en la "calle online" celebraron el paso de comedia.
Tras el escándalo, Javier Milei optó por el silencio digital
Desde el viernes, cuando estalló el escándalo por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia una presunta trama de coimas que involucra a su hermana, la familia Menem y empresarios farmacéuticos, Javier Milei se alejó de las redes sociales y redujo al extremo su exposición pública.
Se sabe que el presidente es muy activo en sus redes sociales, principalmente en X, pero desde el 22 de agosto su participación bajó drásticamente, al igual que las principales figuras de su Gabinete. Según un monitoreo, Milei solo estuvo conectado 39 minutos, un tiempo muy inferior a su promedio diario de varias horas a lo largo del año.
Durante esa jornada, solo se limitó a realizar 38 retuits y no publicó ningún tuit propio, evitando referirse al escándalo que salpica a su entorno más cercano.
La tendencia se mantuvo el sábado 23, aunque el día estuvo marcado por una serie de republicaciones del acto que La Libertad Avanza realizó en La Matanza, en la que participó Karina Milei. Además, celebró la histórica victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en territorio argentino: "VAMOS LOS PUMAS CARAJO…!!!"; y el segundo consistió en un artículo de un medio alemán que elogiaba su gestión económica, acompañado de su ya clásica expresión: "FENÓMENO BARRIAL".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario