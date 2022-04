Quién es Jimena de la Torre, la acusada de espionaje que es candidata PRO en Abogados pero dice no hacer política

De la Torre preside la ONG Bases republicanas, cuyas manifestaciones y postulados están alineados con el discurso de Juntos por el Cambio. De la entidad forman parte el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que cobró notoriedad por la desaparición de Santiago Maldonado; el ex presidente del Banco Provincia Juan Curuchet, salpicado por la causa Gestapo, y Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri.

En una entrevista con el diario La Nación, la abogada intenta desmarcarse del gobierno que no sólo contrajo la deuda insostenible sino que instauró la Mesa Judicial M para perseguir opositores a través de la Justicia. "Nunca hice militancia política. Soy especialista en impuestos. Cuando arrancó el gobierno de Macri, me esperancé y dije ‘tengo tiempo libre’". No obstante, reconoce que "hay un respaldo de la política que viene no solo desde PRO: hay liberales o libertarios que nos apoyan, hay gente del peronismo republicano".

La candidata macrista es secundada en la lista que competirá el 5 de abril por la directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA, Virginia Badino, de extracción radical.

De la Torre fue denunciada en el Juzgado Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en la investigación contra Cuccioli, el extitular del ente recaudador del que la letrada era su mano derecha.

Una causa iniciada por el fiscal Ramiro González sobre eventuales conductas de espionaje a través del sistema de consultas del organismo puso la lupa sobre una "red ilegal de espionaje a jueces en distintos ámbitos del gobierno nacional" sobre finales de 2019.

En mayo de 2020, el conductor de TV Marcelo Tinelli sumó una nueva denuncia en el mismo sentido al sostener que fue víctima de persecución por parte de la AFIP y acusó al organismo recaudador, entonces al mando de Leandro Cuccioli, de “apretar” empresas en el marco de una red de espionaje ilegal comandada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por Gustavo Arribas y Silvia Madjalani. De la Torre fue quien salió a responder aquellas acusaciones.

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1266064526782476288 Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovskydonde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también. https://t.co/C6al6CDppM pic.twitter.com/eAkCKYuBg8 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

También ofició de escudo de Cuccioli en el caso Oil Combustibles. La causa contra los accionistas del Grupo Indalo había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad, y continuada por su sucesor. Cuando en 2020 la AFIP, conducida por Mercedes Marcó del Pont, denunció a la gestión de Macri por "persecución política" y "hostigamiento fiscal", De la Torre fue vocera del rechazo a esa investigación. "Otra vez relato K", tuiteó.

Involucrada en las causas de espionaje ilegal por haber participado de conversaciones con el prófugo Pepín Rodriguez Simón desde hace semanas está abocada a recorrer las provincias para apuntalar su candidatura.