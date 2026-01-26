Los estatales nucleados en ATE comienzan a delinear la estrategia para resistir la reforma laboral

reforma laboral 2.jpg

Desde ATE advirtieron que "a diferencia de lo que afirma el Gobierno nacional, esta reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de ADuanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros".

Y siguió: "también, con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios".

Claves de la reforma laboral

Indemnizaciones con límite y nuevas formas de pago: Uno de los puntos más sensibles es la introducción de un tope a la indemnización por despido sin causa, algo que hoy no existe en la Ley de Contrato de Trabajo. Además, se evalúa habilitar a las pymes a cancelar esos montos en cuotas, incluso en casos judicializados.

Qué conceptos entran y cuáles salen del cálculo: La reforma redefine qué integra la base indemnizatoria. El aguinaldo quedaría excluido, al igual que bonos anuales, beneficios extraordinarios y vales de consumo, lo que reduciría el monto final a cobrar.

Vales de comida con nuevo estatus: Los tickets canasta volverían a escena, pero sin carácter salarial ni aportes a la seguridad social. Se prevé un esquema de aceptación amplia en comercios, con un mercado específico para este tipo de beneficios.

Salarios atados al desempeño: El proyecto incorpora esquemas de remuneración variable basados en productividad, mérito individual y situación económica de la empresa. La idea es romper con aumentos uniformes y avanzar hacia ingresos más "personalizados".

Cambios en la organización de la jornada: Sin modificar el límite diario de trabajo, la iniciativa habilita mayor flexibilidad para organizar horarios, siempre garantizando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas consecutivas.

Banco de horas para compensaciones: Se introduce formalmente el "banco de horas", que permitirá compensar días de mayor carga laboral con otros de menor duración, sin superar el tope semanal legal, que se fijaría en 45 horas.

Vacaciones más flexibles: El descanso anual podrá dividirse en tramos más cortos, por acuerdo entre las partes. Al menos una semana deberá tomarse en verano y se habilita modificar el período tradicional según la actividad.

Fin de la ultraactividad automática: Los convenios colectivos dejarán de prorrogarse indefinidamente. Solo se mantendrán vigentes las cláusulas vinculadas a condiciones de trabajo, salvo que exista un acuerdo expreso para extender el resto.

Paritarias por empresa, con prioridad: La negociación salarial a nivel empresa ganará peso frente a los convenios de actividad. También se habilita contemplar realidades regionales y situaciones particulares de cada empleador.

Aportes sindicales solo con autorización: Los descuentos sindicales dejarán de ser automáticos. Solo podrán aplicarse si el trabajador da su consentimiento expreso, y las contribuciones obligatorias quedarán limitadas a afiliados.