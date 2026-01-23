Luis Barrionuevo reúne a 400 sindicalistas para analizar la reforma laboral que impulsa el Gobierno
Luis Barrionuevo anticipó que "la reforma laboral no creo que salga", y aseguró que la CGT "accionará" en el momento adecuado para frenar la polémica iniciativa de Javier Milei.
El secretario general del gremio de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, encabezará este viernes su ya tradicional encuentro de cada enero en un hotel de la ciudad de Mar del Plata. Al mitin concurrirán unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la polémica reforma laboral que impulsa el Gobierno.
El Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026 se desarrolla desde las 9.30 en el Hotel Presidente Perón que pertenece a la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).
El primer panel estuvo centrado en el análisis del proyecto de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Mi lei, que genera fuertes resistencias en casi todos los sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales.
En otro panel se abordó la situación económica del país mientras que la jornada concluirá con un almuerzo y la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico y laboral del país, y se prevé que será negativa hacia la gestión libertaria de Milei.
Rechazo a la reforma laboral
Barrionuevo ya se pronunció días atrás sobre la iniciativa del gobierno de Milei y sostuvo que la CGT “accionará” cuando sea necesario al tiempo que sentenció que la reforma “no va a salir”.
"La experiencia nos dice que hay que esperar; los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema", dijo el veterano dirigente gremial.
Y concluyó: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”.
