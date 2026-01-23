Luis Barrionuevo reúne a 400 sindicalistas para analizar la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Rechazo a la reforma laboral

Barrionuevo ya se pronunció días atrás sobre la iniciativa del gobierno de Milei y sostuvo que la CGT “accionará” cuando sea necesario al tiempo que sentenció que la reforma “no va a salir”.

"La experiencia nos dice que hay que esperar; los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema", dijo el veterano dirigente gremial.

Octavio Argüello Jorge Sola Cristian Jerónimo Octavio Argüello, Jorge Sola y Jorge Sola, la nueva conducción de la CGT.

Y concluyó: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”.