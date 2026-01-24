El gobernador de Río Negro también ratificó su respaldo a la flexibilización laboral que impulsa el Gobierno

También Rogelio Frigerio respaldó la flexibilización laboral

frigerio y santilli reforma laboral Rogelio Frigerio y Diego Santilli en Entre Ríos.

En la hora previas y en el marco de los contactos que el ministro mantiene con mandatarios afines a la gestión libertaria, Diego Santilli había viajado a Entre Ríos para sostener una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, de quien también obtuvo un apoyo “contundente” al proyecto oficial de flexibilización laboral.

"Te llevás un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, porque permitirá brindar “inclusión y derechos a los trabajadores que no lo tienen”, afirmaba el entrerriano al funcionario nacional durante la conferencia de prensa conjunta que brindaron tras el encuentro a solas.

Por su parte, el ministro del Interior afirmaba ser “optimista” con relación a la próxima aprobación del proyecto, aseverando que “en febrero vamos a obtener las reformas” a través del Congreso y tras las negociaciones que lleva adelante con los gobernadores provinciales.

Hasta ahora suman siete los gobernadores que manifestaron públicamente su apoyo tácito e incondicional a la reforma laboral libertaria: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de los mencionados Frigerio y Weretilneck.