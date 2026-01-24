El gobernador de Río Negro también ratificó su respaldo a la flexibilización laboral que impulsa el Gobierno
Alberto Weretilneck se reunió con Diego Santilli y Manuel Adorni para apoyar el proyecto libertario que, según espera el oficialismo, será tratado en febrero.
Diego Santilli recibió este viernes al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno Nacional mantiene con mandatarios provinciales para sumar apoyos a la reforma laboral.
Del encuentro que tuvo lugar en Casa Rosada también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comprometido también en la tarea de dar impulso al proyecto que el oficialismo busca que se trata en las sesiones extraordinarias de febrero.
Durante el encuentro, Weretilneck coincidió con los funcionarios del Ejecutivo en la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso como parte de una agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”.
Según trascendió, también concordaron en que la iniciativa libertaria es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, aunque los dos años de gestión de Javier Milei solo dejaron un tendal de empresas cerradas y empleos formales destruidos, sobre todo en el sector industrial.
Sin embargo, subrayaron que el proyecto permitiría que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que contribuiría a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.
También Rogelio Frigerio respaldó la flexibilización laboral
En la hora previas y en el marco de los contactos que el ministro mantiene con mandatarios afines a la gestión libertaria, Diego Santilli había viajado a Entre Ríos para sostener una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, de quien también obtuvo un apoyo “contundente” al proyecto oficial de flexibilización laboral.
"Te llevás un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, porque permitirá brindar “inclusión y derechos a los trabajadores que no lo tienen”, afirmaba el entrerriano al funcionario nacional durante la conferencia de prensa conjunta que brindaron tras el encuentro a solas.
Por su parte, el ministro del Interior afirmaba ser “optimista” con relación a la próxima aprobación del proyecto, aseverando que “en febrero vamos a obtener las reformas” a través del Congreso y tras las negociaciones que lleva adelante con los gobernadores provinciales.
Hasta ahora suman siete los gobernadores que manifestaron públicamente su apoyo tácito e incondicional a la reforma laboral libertaria: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de los mencionados Frigerio y Weretilneck.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario