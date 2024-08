Estela de Carlotto dijo que Nicolás Maduro "no tiene cómo justificar la victoria electoral"

Tras opinar que “lo que ha pasado con el país hermano de Venezuela ojalá que se resuelva, porque no es fácil la situación", dijo en declaraciones por Radio 10 que “es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político”, en alusión a Chávez y al Partido Socialista Unido (PSUV).

“Y a este hombre (por Maduro), yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos; pero los países también, porque están condenando para que presente las actas” del escrutinio, añadió.

Si Maduro “está realmente trampeando” los comicios, “será un dictador... Y algunos de ahora los han votados, pero son dictadores también”, afirmó De Carlotto, advirtiendo que el presidente venezolano “no tiene cómo justificar la victoria electoral” que le adjudicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque "no tiene las boletas, no tiene nada".

Como se sabe, ese organismo estatal confirmó como ganador a Maduro con el 51,95% de los votos, adjudicando al frente opositor que tenía como candidato a Edmundo González Urrutia el 43,18%, escrutado el 96,87% de los sufragios.

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos... La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, concluyó la referente de los derechos humanos.

