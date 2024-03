El emocionante relato de Ignacio, el nieto recuperado de Estela de Carlotto

El relato de Ignacio, el nieto de Estela de Carlotto

"Cada 24 sucede igual, si bien tengo todo un año para prepararme, aun así; la fecha encuentra el intersticio exacto para flanquearme, hacer el gol y dejarme en el marcador del ánimo siempre abajo. Este año la rendija se manifestó unos días antes, en la tarea de mi hija para la escuela. Era simple, pero ella se negó a hacerla, '…me pongo triste por vos papá…', me dice. Mientras conversamos de eso, trato de hacer lo que puedo para que esa angustia no la acometa mucho...le digo que ya pasó, que no es para tanto… Ella me mira con esa cara que pone cuando no puedo estar más lejos de entenderla y me dice con un tono serio por demás '…mataron a tus papás… ¡mirá si me pasara a mí! ¿Qué hago sin ustedes?' ¿Quién me cuida y me enseña cosas…? Aún no puedo -o no sé cómo- explicarle que mi sentimiento de orfandad tal y como ella se lo imagina no existió nunca, pero mis circunstancias no hacen al todo, o solo lo conforman en una parte pequeña. Esta parte que nos toca en el minúsculo mundo de nuestra casa, a mí me alcanza para comprender algo del todo. Puedo ser, y lo soy de hecho, un agradecido de la vida tal y como me ha tocado hasta ahora, con pelos y señales. Pero esa gratitud a la vida mía, no invalida el conocimiento del dolor enorme que todos llevamos dentro. Seguimos ahora armando el rompecabezas de lo que sucedió y aún estamos pensándolo y encontrando pedazos por todos lados. La memoria no tiene, contrario a lo que se cree, tanto que ver con el pasado y solo con el hecho de recordar. Tiene mucho que ver con el presente y tiene más aún que ver con el pendiente. Parece que aún hay algunas cosas pendientes. Mientras las tramitamos, tomando el tiempo que deba tomar, evitemos por favor repetir los mismos errores de antes. Dicen que el hombre inteligente aprende de los errores propios, pero el hombre sabio aprende de los errores propios y de los errores de los demás. Aprendamos del pasado, para eso está. NUNCA MAS"

"Cada 24 sucede igual, si bien tengo todo un año para prepararme, aun así; la fecha encuentra el intersticio exacto para flanquearme, hacer el gol y dejarme en el marcador del ánimo siempre abajo.



Sigue



