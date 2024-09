Eufórico: Javier Milei tocó la campana ante inversores en Wall Street

Desde el balcón, a las 9.30 exactas, Milei realizó el roque de campana para dar el puntapié inicial a la jornada de negocios, acto que anteriormente llevaron a cabo los expresidentes Carlos Menem en 1989 y Néstor Kirchner en 2006.

javier milei wall street El presidente Javier Milei tocó la campana en Wall Street

Previo a esto, el mandatario brindó un contundente discurso donde anunció: “Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero”, y ratificó: “No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

“Al momento de arribar al gobierno, básicamente Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia. Combinaba los elementos de las tres más grandes crisis de la historia argentina”, expresó el Jefe de Estado frente a los inversores, analistas, directivos de bancos y ejecutivos presentes en el lugar. “Estaba todo dado para el estallido, una verdadera catástrofe. Sin embargo, nosotros nunca nos quejamos de la herencia, solo la describimos. En condiciones normales, no habría presidentes liberales libertarios”, analizó Milei sobre su llegada al Gobierno.

javier milei wall street El Presidente fue ovacionado en Wall Street tras el toque de la campana

Respecto al reciente veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, justificó que de lo contrario se iba a tratar de un “aumento irresponsable” a los jubilados y reiteró: “No estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”. Para Milei, el veto “nos permitió salvar el acuerdo con el FMI y armar una curva de pesos”.

En ese marco, anunció: “Cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir del cepo sin ningún tipo de problemas, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica”.

Y agregó: “El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero”.

“Vamos a liberar el cepo cuando ya no haya ningún riesgo de desestabilización, cuando el exceso de pesos en la economía haya desaparecido por completo. Finalmente, el levantamiento del cepo va a permitir que el país acelere la acumulación de capital, lo que llevará a una expansión económica, mayor empleo y mejores salarios”, auguró.

Por otro lado, respondió a los dichos del Papa Francisco respecto al protocolo antipiquetes: “Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”.

javier milei wall street El Presidente junto la titular de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Embajador de la Argentina ante Estados Unidos, Gerardo Werthein