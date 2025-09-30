Quién es Fred Machado, el presunto narco vinculado a José Luis Espert

Todo se habría realizado, según se investiga, bajo la fachada de su empresa South Aviation, con sede en Florida. Los aviones habrían sido comprados de manera fraudulenta, con registros falsos y con el fin de transportar grandes cargamentos de cocaína.

La investigación lo vincula con el hallazgo de 1.556 kilos de cocaína en un avión abandonado en México y con más de 2.5 toneladas de la misma droga incautadas en un jet en Guatemala. A su vez, Machado está acusado de haber estafado 250 millones de dólares a empresarios de la aviación con falsas ventas de aeronaves, según publicó Perfil.

En 2020 había sido arrestado y liberado en Texas, tras lo cual se trasladó a México y luego llegó en marzo de 2021 a Argentina. Tras su detención en Neuquén, Fred Machado aguarda por su extradición a Estados Unidos.