Axel Kicillof liquidó a Javier Milei por su show musical: "Está completamente por fuera de la realidad"

Embed - AXEL KICILLOF, sobre el acto de MILEI en el Movistar Arena: ""Está FUERA de la realidad"

Al mismo tiempo, el mandatario provincia se refirió a la morosidad récord: alertó que la morosidad de las familias bonaerenses alcanzó el 5,9%, el peor número desde la crisis de 2009, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia. “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, lanzó.

El gobernador lamentó que Milei "no aprendió y no escuchó" nada después de la dura derrota electoral de LLA en la Provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre: "Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”, sentenció.

Qué dijo Axel Kicillof sobre la renuncia de José Luis Espert

Kicillof también se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado. El gobernador afirmó que la dimisión fue una consecuencia directa de la derrota electoral: la decisión “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”.

Incluso especuló con la intervención de factores externos en el escándalo de Fred Machado: “Si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump”.