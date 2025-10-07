Axel Kicillof liquidó a Javier Milei por su show musical: "Está completamente por fuera de la realidad"
En una entrevista en C5N, el gobernador bonaerense consideró "una falta de respeto" a los argentinos el show que brindó el Presidente en el Movistar Arena.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó duramente al presidente Javier Milei por el show de rock que dio en el Movistar Arena para presentar su libro, calificando el evento de "completamente por fuera de la realidad" y un acto de "locura" ante la grave situación social y económica del país.
En una entrevista con C5N, Kicillof distinguió la etapa de candidato de la actual. "Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, señaló.
El gobernador consideró que, con este tipo de espectáculos, Milei "le falta el respeto a la gente" y debe dejar de "agredir, golpear e insultar".
En esta línea, Kicillof graficó la seriedad de la situación económica. Se refirió a la situación de trabajadores sin indemnización, por lo que cuestionó la falta de sensibilidad del Presidente al relatar sus recorridas por la provincia: "¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?".
Sostuvo el gobernador que, ante la crisis productiva y laboral, "un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”.
Al mismo tiempo, el mandatario provincia se refirió a la morosidad récord: alertó que la morosidad de las familias bonaerenses alcanzó el 5,9%, el peor número desde la crisis de 2009, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia. “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, lanzó.
El gobernador lamentó que Milei "no aprendió y no escuchó" nada después de la dura derrota electoral de LLA en la Provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre: "Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”, sentenció.
Qué dijo Axel Kicillof sobre la renuncia de José Luis Espert
Kicillof también se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado. El gobernador afirmó que la dimisión fue una consecuencia directa de la derrota electoral: la decisión “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”.
Incluso especuló con la intervención de factores externos en el escándalo de Fred Machado: “Si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump”.
