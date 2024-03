Fabio Cuggini en C5N: "Necesitábamos un ajuste, pero esto es mucho"

En diálogo con C5N, pidió que no maten a los comercios con el ajuste y aclaró que "vamos a llegar a déficit cero sin un mango nadie". Asimismo, criticó la forma en que el Gobierno maneja el tema de la quita de subsidios en general ya que "no puede venir de un sopetón entendemos la crisis del país pero no la generamos los ciudadanos".

cuggini.mp4

En diciembre el importe de la factura fue de $80.000, en enero de $120.000 y en febrero de $180.000: "Necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente", afirmó.

"A nivel negocio si vamos a dar productividad para dar fuentes de laburo no podes matar a los comercios y a las PYMES", resaltó. Además remarcó que en un momento llegó a tener 22 empleados en su peluquería pero que en la actualidad mantiene a 4 o 5 colaboradores, que lo ayudan.

Fuerte opositor al Gobierno de Alberto Fernández, contra de Juan Román Riquelme en Boca y activo militante de La Libertad Avanza, el mediático estilista hasta fue candidato libertario en las legislativas del 2021. En la campaña presidencial del 2023, se mostró activamente a favor de Milei, e incluso tras el triunfo en el balotaje.