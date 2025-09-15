Fabiola Yáñez y una foto con un hombre que desató un escándalo: "Se le juntó el ganado"
El periodista Juan Etchegoyen profundizó sobre las fotos que salieron a la luz de la exprimera dama junto a un supuesto nuevo amor.
Una serie de fotografías de Fabiola Yáñez caminando de la mano con un hombre en las calles de España ha desatado un escándalo de infidelidad y un gran revuelo mediático.
El periodista Gustavo Descalzi, en una entrevista para el ciclo "Mitre Live", arrojó más leña al fuego al asegurar desde Madrid que la exprimera dama mantendría dos relaciones en paralelo. Esto desató la sorpresa de Juan Etchegoyen quien, al escuchar la nueva data, deslizó la frase "se le juntó el ganado".
A pesar de que Yáñez había negado las versiones previamente, Descalzi afirmó que las imágenes no dejan lugar a dudas y que el hombre fotografiado podría ser un segundo romance, identificado como un conocido empresario del rubro gastronómico. La revelación complica la situación de Yáñez y añade un nuevo capítulo a la polémica.
Desde Madrid, el comunicador expresó: "Yo dije que había visto material de Fabiola de la mano con un hombre y ella salió a desmentirlo, pero usted después mostró las fotos en donde se la ve claramente de la mano". Y sumó: "No hay dudas que ahí hay una relación, pero ¿qué tal si este hombre que aparece en las fotos es el segundo? se le pudrió el rancho a Fabiola y este segundo caballero es un reconocido empresario gastronómico".
"Lo que ocurre acá es que Fabiola nunca calculó que un paparazzi la iba a embocar de la mano de este caballero y el que puso el grito en el cielo fue este segundo hombre dueño de Casa Lucio. Se le juntó el ganado y hubo algo incómodo ahí", continuó en torno a esta polémica. Y agregó: "Usted mostró un documento Juan de la mano que es irrefutable".
Seguidamente, aportó más detalles: "Ella pasó Navidad con otro caballero muy acaramelada y compartieron champán en el barrio Salamanca que es como si fuera Recoleta en Buenos Aires. Es el barrio que hasta hace poco vivían De Paul y Tini. Fabiola vive en un departamento en esa zona y vive con su hijo, fruto de su relación con Alberto Fernández".
En tal sentido, advirtió sobre las consecuencias de esta situación: "El Estado argentino tiene que protegerla después de lo que ella denunció. Es una exprimera dama, ella tiene un beneficio y un régimen de protección. Ella está esperando la resolución de su caso y todo esto que le cuento de este escándalo sentimental no ayuda".
Y finalizó: "Al mostrarse con este caballero algunas de estas teorías podrían caerse. Los dos hombres son empresarios relacionados a lo gastronómico. Fabiola tiene que decidir con qué hombre se queda. Este segundo hombre puso el grito en el cielo cuando vio las fotos que usted mostró".
