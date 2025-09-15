Fabiola Yáñez y una foto con un hombre que desató un escándalo: "Se le juntó el ganado"

Fabiola Yañez

Seguidamente, aportó más detalles: "Ella pasó Navidad con otro caballero muy acaramelada y compartieron champán en el barrio Salamanca que es como si fuera Recoleta en Buenos Aires. Es el barrio que hasta hace poco vivían De Paul y Tini. Fabiola vive en un departamento en esa zona y vive con su hijo, fruto de su relación con Alberto Fernández".

En tal sentido, advirtió sobre las consecuencias de esta situación: "El Estado argentino tiene que protegerla después de lo que ella denunció. Es una exprimera dama, ella tiene un beneficio y un régimen de protección. Ella está esperando la resolución de su caso y todo esto que le cuento de este escándalo sentimental no ayuda".

Y finalizó: "Al mostrarse con este caballero algunas de estas teorías podrían caerse. Los dos hombres son empresarios relacionados a lo gastronómico. Fabiola tiene que decidir con qué hombre se queda. Este segundo hombre puso el grito en el cielo cuando vio las fotos que usted mostró".

