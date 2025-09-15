Así juró Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

Para ello decidió restituir el Ministerio del Interior y avanzar en la designación de Lisandro Catalán en el cargo que había ocupado por última vez el ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos antes, de la eliminación de esa cartera en 2024. Milei también lanzó la semana pasada la "Mesa Política Federal". Un lanzamiento que desde la foto inicial dejó en claro que no pasará de ser precisamente eso, apenas una foto. Solo tres gobernadores acudieron al encuentro en Casa Rosada.

Lisandro Catalán

La restitución del Ministerio del Interior y la designación de Catalán quedaron plasmadas en los Decreto 658/2025 y 672/2025 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y Francos.

De acuerdo con el decreto 658/2025 que modifica la estructura del Gobierno nacional, el nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.

Decreto 658/2025:

Decreto 672/2025:

