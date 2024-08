Fabiola Yañez confirmó el horario de la última llamada con Alberto Fernández: ¿se desmorona la versión de "hostigamiento"?

Además, en esa resolución, el magistrado también le impidió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola Yañez en Madrid.

En tanto, el viernes 9, el nuevo fiscal a cargo de la causa, Ramiro González, solicitó el secuestro del teléfono por un supuesto hostigamiento telefónico a la víctima, algo que Ercolini ordenó para esa misma noche y dónde secuestraron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.

El 12 de agosto durante su declaración en España, al ser consultada por las llamadas, Yañez dijo que no recordaba la hora exacta. En este contexto, este lunes, las abogadas que representan a Fabiola Yañez realizaron una presentación con la información requerida por la Justicia: “Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17:09 horas (10:09 PM de España)”.

De confirmarse, a través de los peritajes a los dispositivos, que la última llamada de Alberto Fernández a su expareja se realizó dos horas antes de ser notificado, se comprobará que no hubo tal hostigamiento.