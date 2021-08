Fabiola Yáñez posteó fotos en Instagram del acto que compartió con Alberto Fernández

"Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas, no hace mucho tiempo en este hotel, y me decía ´vos tenés que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo pensaba, está exagerando. Como ella quiere mucho a Misiones, pensé, está exagerando... no, no. Me debe estar macaneando”, dijo Alberto Fernández sobre la Primera Dama.